EMEB Antonia Felipa é a primeira escola de campo a receber obras do Projeto Integrador

17/12/2019 3

A Escola Municipal de Educação Básica – EMEB Antonia Felipa de Campos Martins, do bairro Jardim Novo Mundo, é a primeira escola de campo de Várzea Grande a receber as obras do Projeto Integrador em Arquitetura, promovido pelos acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo do Univag em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

A entrega das salas revitalizadas e outras dependências da escola foi feita na manhã de segunda-feira, 16, com a presença do secretário Silvio Fidelis, do vice-reitor do Univag , Flávio Foguel, de professores, coordenadores, gestores, alunos e familiares. Um momento de comemoração da comunidade que contou com a participação e animação da Banda Municipal.

O secretário Silvio Fidelis destacou a importância da parceria com a universidade em projetos que têm garantido mudanças, não só de ambientes, mas na vida das crianças que possibilitam um desempenho escolar maior a partir do momento em que interagem e passam a vivenciar o novo ambiente, mais confortável, mais arejado e mais bonito.

Fidelis lembrou que a parceria com o Univag, através do Projeto Integrador, já possibilitou a revitalização de salas de aulas de quatro centros infantis (CMEI), da EMEB Júlio Correia e agora da EMEB Antonia Felipa. Ele comentou que, em uma reunião em Brasília com representantes de todos os estados, pôde falar sobre o projeto e vários dirigentes se mostraram interessados em conhecer a parceria para levar a ideia para seus estados.

O professor e orientador do curso de Arquitetura, César Santos, disse que os alunos do 5º e 6º ano deram início ao projeto no começo do segundo semestre, quando da realização do estudo de necessidades diagnosticadas na escola. “Nessa escola, os trabalhos de revitalização não só contemplaram as salas de aula, mas também outras dependências da escola. As equipes se esforçaram e aceitaram o desafio, já que como era uma escola na zona rural, as temáticas não poderiam ser iguais às executadas anteriormente” informou.

O vice-reitor do Univag , Flávio Foguel, avalia a parceria com a Secretaria de Educação como uma ferramenta importante no aprendizado tanto teórico com prático dos alunos. “Compartilhar experiências, principalmente, quando as iniciativas contribuem com o aprimoramento do ensino é muito importante para todos nós, que almejamos um ensino de qualidade, até porque alia o aprendizado dos alunos, com a responsabilidade social que a instituição de ensino superior mantém como perspectivas de valores para o desenvolvimento humano e de cidadania. Esse projeto do Univag concorreu com projetos de mais de 1.300 instituições de todo país e foi vencedor do Prêmio Nacional de Educação Empreendedora do SEBRAE de 2019”, comemorou.

O secretário Silvio Fidelis anunciou ainda que a parceria entre Prefeitura Municipal, via Secretaria de Educação e Univag continua em 2020. Ele confirmou que a EMEB Benedito Abrão Nassarden, do Bairro Formigueiro, será a segunda escola do campo a receber as ações do projeto e o Centro Municipal de Atendimento e Apoio a Inclusão “João Ribeiro Filho”, que é referência em atendimento multiprofissional de Mato Grosso, também será contemplado com o Projeto Integrador em Arquitetura do Univag no próximo ano.

Por: Fred Nogueira – Secom/VG