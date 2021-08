Emenda de João Batista garante valorização salarial da polícia penal

Foto: Marcos Lopes

Presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado João Batista do Sindspen (Pros), que é policial penal de carreira, defendeu a aprovação da Emenda nº 44 que trata da valorização salarial da Polícia Penal de Mato Grosso. A emenda em questão foi debatida durante a sessão plenária desta quarta-feira (18), e dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2022.

Durante a sua fala na tribuna, João Batista disse estar em constante diálogo com o líder do governo no Parlamento, deputado Dilmar Dal Bosco (DEM), para que o Poder Executivo tenha o compromisso de receber os policiais penais e negociar com a categoria, que possui um dos salários mais defasados do da administração pública. A Emenda nº 44, destacada pelo deputado, recebeu o parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e deve entrar em pauta na próxima semana, após o fim do pedido de vistas do deputado Lúdio Cabral (PT).

“A Emenda nº 44, de minha autoria, trata da valorização salarial da Polícia Penal. Ela recebeu o pedido de vista por parte do deputado Lúdio Cabral que agora tem o prazo de cinco dias para a entrega no Parlamento. A previsão é que a proposição seja apreciada na sessão plenária da próxima quarta-feira (25). Na Assembleia Legislativa, estamos articulando apoio dos demais parlamentares para aprovação da emenda, além do diálogo constante com o líder do governo para a manutenção do texto da proposta”, explicou João Batista.

O deputado não descarta a hipótese de apresentar um trabalho assinado em conjunto com os outros deputados, garantindo que os “moldes” da emenda nº 44 sejam aprovados e encaminhados ao Poder Executivo.

“Conhecemos outras ferramentas que podem ser usadas no futuro, como a criação de uma emenda assinada por lideranças, mas meu objetivo é que possamos negociar, garantindo assim os votos suficientes para que possa ser aprovada. Logo em seguida, assim que entrarmos na pauta da LOA, vamos garantir o mesmo trabalho e valorização”, finalizou João Batista.