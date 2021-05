Emenda de João Batista viabiliza aquisição de ambulância para município de Bom Jesus do Araguaia

Foto: Helder Faria

O deputado estadual João Batista do Sindspen (Pros), na manhã desta terça-feira (25), viabilizou mais uma emenda parlamentar, desta vez contemplando o município de Bom Jesus do Araguaia. O valor de R$ 80 mil destinado pelo parlamentar contou com uma contrapartida do Poder Executivo do município no valor de R$ 19 mil e o recurso que foi utilizado para compra de uma ambulância para o Distrito de Campinas do Araguaia, distante a mais de 100 km de Bom Jesus.

João Batista explica que a demanda em questão surgiu por meio das lideranças políticas do município, uma articulação que teve início ainda no ano de 2020. “Hoje retornamos para o município de Bom Jesus do Araguaia com resultados, uma articulação que surgiu graças ao intermédio dos ex-vereadores Alan Jones e Diogo Capocci e do atual vereador Raimundinho da Bordon. Todos comprometidos com o município, assim como o distrito de Campinas do Araguaia”, disse o deputado.

O parlamentar afirmou ainda que outras demandas na região do Araguaia foram levantadas durante sua visita, agradecendo a recepção da população e o apoio da prefeitura e dos vereadores durante a entrega da ambulância. “É papel do deputado estar frente a frente com a população, ver in loco as reais necessidades dos munícipes. Retorno para Cuiabá com outras demandas que serão apresentadas no Parlamento”, finalizou João Batista.

O vereador Raimundinho da Bordon, um dos responsáveis pela articulação que resultou na aquisição da nova ambulância, parabenizou a iniciativa de João Batista, afirmando que o deputado tem desempenhado um ótimo trabalho na Assembleia Legislativa de Mato Grosso em seu mandato.

“Só tenho que agradecer toda a ajuda do deputado João Batista. A comunidade de Campinas do Araguaia o recebeu com muito carinho. Hoje como vereador, e apoiando o deputado João Batista, sinto muito orgulho de tê-lo como nosso representante na Assembleia Legislativa, assim como na região do Araguaia”, afirmou Raimundinho.

O ex-vereador Diogo Capocci, além de agradecer toda a ajuda e atenção dada pelo deputado, estender também à toda sua assessoria, afirmando que é necessário que a região do Araguaia tenha um representante. “Agradeço o deputado João Batista por toda a ajuda, ele é o único deputado que tem dado a atenção necessária para a nossa região. Parabenizo também o policial penal João Fernando Feitoza, assessor do deputado e que é daqui da nossa região e conhece todas as nossas necessidades. O deputado pode ter certeza de que a nossa população, seja de Bom Jesus do Araguaia ou de Campinas do Araguaia, dará o reconhecimento necessário por suas ações”, disse Capocci.

Alan Jones, durante a entrega da ambulância, destacou o empenho do prefeito Marcilei Alves de Oliveira, o Mansão, afirmando que o gestor, além de contribuir com R$ 19 mil para compra do automóvel, realizou todos os trâmites necessários para aquisição da emenda destinada pelo deputado. “O prefeito foi essencial para aquisição da ambulância, a cotação inicial estava defasada e corríamos o risco de perder a emenda, fato que ele não deixou acontecer e hoje o distrito de Campinas do Araguaia conta com um veículo novo e que irá atender todas as necessidades dos munícipes”.