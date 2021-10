Emenda garante Raio-X digital para Pronto Atendimento de Paranatinga

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Paranatinga, recebeu nesta última quarta-feira (21), um aparelho moderno de Raio-X Digital, fruto de uma Emenda Parlamentar do deputado estadual João Batista do Sindspen (Pros). O pedido para aquisição do equipamento, partiu do diretor da Cadeia Pública do município, José Castro Neto, juntamente com o policial penal Luciano Kotxiri, além da solicitação por parte do vereador Labiga (MDB).

João Batista informou que a emenda destina à prefeitura para a compra do equipamento, é de extrema importância para a região que possui mais de 20 mil habitantes.

“Atendemos ao pedido do diretor Castro, do policial penal Luciano e do vereador Labiga, que nos apontou a importância e a necessidade da compra desse aparelho, que a partir de agra, estará a disposição da população no PAM de Paranatinga. Isso irá proporcionar eficiência nos procedimentos médicos, além da economia no bolso daqueles que precisam se deslocar até os municípios vizinhos para realizar as radiografias”, salientou João Batista.

O prefeito Marquinhos do Dedé afirmou que essa parceria entre executivo, legislativo e governo do estado tem trazido resultados positivos para a população. Segundo ele, aparelho custou R$ 277 mil reais, sendo que o município arcou com recursos próprios mais da metade do valor, R$ 177 mil, e teve como contrapartida a emenda de R$100 mil reais enviada pelo deputado estadual João Batista. “Esse aqui é dinheiro dos impostos que volta pra população em benfeitorias e serviços” disse o prefeito.

O vereador Labiga ressaltou que a luta em busca do raio-x perdura há mais de três anos. Segundo ele, a iniciativa do deputado João Batista vem de encontro a uma necessidade emergencial do povo de Paranatinga.

“A emenda investida pelo deputado atenderá as necessidades do município e dos distritos da região. Este é um momento de união de forças e sei que esse equipamento será muito bem utilizado no PAM da nossa cidade, tendo em vista, a alta demanda no setor de ortopedia e principalmente nos casos gerados pela Covid-19. Quero aqui, deixar meu agradecimento ao deputado João Batista que teve a sensibilidade de atender nosso pedido, o povo paranatinguense agradece”, disse.

José Castro Neto, diretor da Cadeia Pública de Paranatinga, enfatizou que o aparelho adquirido com a emenda parlamentar, será uma máquina moderna e com tecnologia digital, proporcionando melhores resultados nos diagnósticos médicos. “A máquina que estava em funcionamento na unidade de saúde é antiga, essa que está sendo adquirida é um modelo moderno e com tecnologia avançada, fato que irá auxiliar na eficácia dos diagnósticos. Sou muito grato ao deputado João Batista por proporcionar esse beneficio a toda população da nossa cidade”, agradeceu Castro.

Na oportunidade, o policial penal Luciano Kotxiri, também enalteceu a ação do deputado e falou dos benefícios que o equipamento trará para a população do município. “Em nome de toda a população de Paranatinga quero aqui agradecer imensamente o deputado João Batista por atender a nossa indicação. Esse aparelho de raio-x vai auxiliar tanto a equipe médica quanto a população de Paranatinga que precisa realizar o exame”, concluiu Luciano.