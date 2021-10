Emenda parlamentar contribui para garantir obras de pavimentação da MT-400

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

União de esforços entre o Legislativo Estadual, através do deputado Paulo Araújo (Progressistas), Governo de Mato de Grosso e Governo Federal, vai contribuir para a realização de um sonho antigo dos moradores de Nossa Senhora da Guia e Sucuri, a pavimentação de 16 quilômetros da MT-400, conhecida como “Estrada Velha da Guia”, agora já é uma realidade. O anuncio foi feito durante o mini-estradeiro realizado, neste último sábado (16). A expectativa é que o projeto que já está sendo elaborado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) iniciem os trabalhos até abril de 2022.

Para que as obras saíssem do papel o deputado Paulo Araújo destinou emenda parlamentar, além de Araújo o deputado estadual Eduardo Botelho (DEM), o senador Carlos Fávaro (PSD) e o deputado Federal Neri Geller (Progressistas), também destinaram emendas e em contrapartida com governo do Estado.

“Esse momento é de imensa gratidão, as autoridades que aqui estão, e ao governador Mauro Mendes (DEM) que assumiu esse compromisso de concluir a estrada que tem aproximadamente 16 km de extensão e ligará a região do Sucuri até a MT-010. Esse movimento nasceu aqui, com a união de todos os moradores, hoje estou imensamente agradecido e feliz por essa conquista que vai contribuir para o desenvolvimento da região, aproveito para agradecer, o deputado federal Neri Geller e o senador Carlos Fávero que também contribuíram para esse projeto”, afirmou Paulo Araújo.

Durante o evento, o governador Mauro Mendes (DEM) anunciou que o projeto da obra já está sendo elaborado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e o asfalto será feito com recursos próprios do Governo do Estado e com emendas parlamentares. A expectativa é que os trabalhos comecem em abril de 2022. “No meu governo o dinheiro da obra já está em caixa, não lanço nenhuma obra se não tiver certeza que o dinheiro está assegurado para a realização da obra”, enfatizou Mauro Mendes.

Já o senador Carlos Fávaro (PSD) destacou a relevância da obra de asfaltamento para os distritos do Sucuri e Guia. “Pavimentar essa região é dar dignidade aos moradores que sofrem com a falta de asfalto na localidade, é o que estamos fazendo aqui, simplesmente contribuindo com essas pessoas que nos deram um voto de confiança e acreditaram no nosso trabalho, peço a Deus que continue nos ajudando para fazer muito mais por todos os mato-grossenses”, disse o senador.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, “a obra é muito importante para essa região do Sucuri a Guia, hoje o governador e os deputados estão fazendo um resgate histórico uma obra que vai dar maior crescimento para a região e não tenho dúvida que o empresário quer investir onde tem infraestrutura a partir que darmos condições melhores tenho certeza, que irá sair vários empreendimentos”, disse Marcelo de Oliveira.

O deputado federal Neri Geller destacou a importância da obra, “é importante o investimento que o governo irá fazer aqui, no ponto de vista de infraestrutura, para a região sem dúvida, vai desafogar a região para que o cidadão do interior possa migrar para a capital, além disso, obter um acesso mais rápido e contribuindo também para poupar muitas vidas em acidentes”, enfatizou Neri Geller.

O morador do Tarumã, Mauro Xavier Câmera, morador do local há mais de 25 anos, disse que “a região irá se fortalecer, com a chegada desse asfalto trará aos pequenos produtores que moram aqui mais desenvolvimento, nós estamos felizes com o anuncio, feito pelo governador e pelo deputado Paulo Araújo”, finalizou.