Emenda parlamentar garante ambulância para São José do Rio Claro

O deputado estadual Faissal Calil (PV) esteve esta semana em São José do Rio Claro onde participou de diversas ações na cidade. Entre elas, o legislador participou da entrega de uma ambulância para o município, veículo adquirido com recursos provenientes de uma emenda do parlamentar de R$ 240 mil.

A emenda atendeu um pedido da vereadora Márcia Alexandre (PSB) feito junto ao deputado, em 2020. Os recursos foram enviados ao Fundo Municipal de Saúde, que foi quem efetuou a compra do equipamento para o município. Para Faissal, a aquisição é de uma importância enorme para São José do Rio Claro no que diz respeito ao atendimento à saúde da população da cidade.

“A aplicação do dinheiro do contribuinte, feita de forma responsável, gera diversas melhorias para a população e a aquisição desta ambulância é uma amostra disso. Antes, se pagava um aluguel caro de um veículo para este fim e além do custo mensal, ainda tinha-se o custo pelo quilômetro rodado. Agora esta história será diferente. É preciso que o poder público dê exemplo, principalmente neste atual momento em que estamos vivendo, com a pandemia de Covid-19. E foi isso que fizemos.”, afirmou.

Além da entrega da ambulância, Faissal participou ainda de uma visita em um lar de idosos. O parlamentar também se reuniu com vereadores de São José do Rio Claro, na Câmara Municipal e após uma série de atividades na cidade, encerrou a agenda com uma vistoria nas obras de uma ponte localizada na MT-235.

“Já estamos trabalhando em outras melhorias na cidade, como a revitalização de espaços públicos. Queremos também fazer obras pela educação de São José do Rio Claro. É inadmissível, por exemplo, ter uma escola abandonada no município. Isso é reflexo de uma gestão ruim, que causa mais prejuízo para a população do que a corrupção. É dinheiro jogado fora e vamos lutar para combater isso”, disse