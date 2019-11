Emendas de Max Russi são liberadas e escolas estaduais são beneficiadas

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O deputado estadual Carlos Avallone (PSDB) acompanhou nessa quarta-feira (28), em Brasília, a sessão plenária do Tribunal de Contas da União que aprovou, após longa discussão, a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Malha Paulista, ferrovia controlada pela Rumo Logística, que atravessa todo o interior de São Paulo até o porto de Santos. A decisão deve destravar investimentos calculados em mais de R$ 7 bilhões inclusive em Mato Grosso.

Em troca de mais 30 anos de contrato, a Vale se comprometeu a expandir a Ferrovia Senador Vicente Vuolo (Ferronorte), de Rondonópolis a Cuiabá, onde será construído um novo terminal de carga e descarga e posteriormente até Sorriso, na região Norte.

"A renovação da concessão em SP era uma condição para a expansão dos trilhos aqui, já que a modernização das linhas paulistas aperfeiçoa o sistema interligado, aumentando a velocidade média dos trens em todo o trajeto. Este é mais um passo importante na luta que envolve deputados estaduais e federais, senadores, o Fórum Pró-Ferrovia, os governos federal e estadual e toda a sociedade, que será beneficiada pelo aquecimento da economia regional e pela geração de mais empregos e serviços", destacou Avallone.

O pedido de renovação da Malha Paulista estava no TCU desde 2016 e foi votado ontem (27) em plenário, aprovando a proposta do relator do processo, ministro Augusto Nardes, embasado em avaliações da área técnica do tribunal. Com o aval do TCU a Associação Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vai incorporar os termos do acórdão ao novo contrato e em seguida a nova concessão, com prazo de 30 anos, poderá ser assinada e a Rumo administrará a ferrovia até 2058.

WORKSHOP

O deputado Carlos Avallone participa nesta sexta-feira (29) na sede da Fecomércio em Cuiabá, do Workshop promovido pela Rumo Logística, Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Sistema Fiemt a partir das 8 hs. A reunião vai discutir as perspectivas que se abrirão para os segmentos do comércio, indústria, de congelados, combustíveis e do agronegócio, a partir da expansão dos trilhos a Cuiabá.