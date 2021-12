Emendas de Vidal destinadas a Causa Animal, LGBTQIA+ e povos de religiões de matrizes africanas são aprovadas

Secom CMC

A saúde e a proteção da mulher e da criança, a preservação ambiental, o apoio ao artesanato e à cultura cuiabana, a melhoria nos equipamentos comunitários dos bairros e a internet gratuita para a população carente foram as prioridades definidas pela vereadora Maria Avalone (PSDB) através de dez emendas impositivas aprovadas em plenário nesta terça-feira (28).





Metade dos recursos indicados ao Orçamento de 2022 são destinados à saúde pública. A vereadora, que defendeu a implantação do futuro Hospital da Família – uma das metas previstas pela atual administração -, destinou R$ 500 mil reais para a reforma do laboratório de obstetrícia para acompanhamento de gestações de alto risco do referido hospital que deve funcionar no antigo PSM.





As instalações serão adequadas para o atendimento de casos de média e alta complexidade, nas áreas da saúde da mulher e da criança, contribuindo para a redução da mortalidade materna e infantil.





“Esta emenda ao destinar recursos para a reforma da sala obstetrícia contribui para reduzir as mortes evitáveis de gestantes, puérperas e crianças, conforme meta prevista no PPA 2022-2025”, justificou a vereadora.





O amparo às mulheres vítimas de violência doméstica foi contemplado com uma emenda no valor de R$ 40 mil, que permitirá equipar espaços de acolhimento.





“Contar com um espaço para o atendimento específico e imediato da mulher vitimada é de suma importância. A iniciativa do espaço de acolhimento, inédita no país, foi idealizada pela primeira-dama Márcia Pinheiro e é executada pela Secretaria da Mulher. Garantir que outras unidades sejam abertas, com a qualidade de instalações e atendimento do HPSM, é o objetivo desta emenda”, disse a vereadora.





Outra emenda, no valor de R$ 30 mil reais, é destinada à ampliação do atendimento de equoterapia para pessoas com necessidades especiais. A equoterapia é considerada uma das formas mais eficazes para reabilitação e inclusão de pessoas com problemas motores. Os recursos serão aplicados através da Associação de Equoterapia e Hípica Rancho Dourado, que tem tradição e qualidade neste tipo de terapia para crianças e jovens. A demanda por esta terapia tem crescido exponencialmente, e a instituição poderá ampliar as atividades para atender esta necessidade das famílias cuiabanas.





O apoio ao tratamento dos dependentes químicos foi contemplado com R$ 50 mil através da Associação “Sê tu uma benção” para que possam dar continuidade nos trabalhos desenvolvidos.





MEIO AMBIENTE





A vereadora Maria Avalone destinou R$ 25 mil reais para financiar cursos de qualificação e capacitação através da Associação dos Defensores do Meio Ambiente de Cuiabá. A entidade vai promover cursos de qualificação e capacitação, além de outras ações educativas em defesa do meio ambiente e desenvolvimento de alternativas econômicas em defesa da vida humana e da natureza junto à comunidade. A associação estimula trabalhos que incentivem a organização, participação e solidariedade e busca políticas públicas que atendam às necessidades da população.





ARTESANATO E CULTURA





A promoção do artesanato cuiabano, uma das metas do trabalho da vereadora, que há mais de 20 anos atua neste segmento, receberá R$30 mil reais para a divulgação em eventos locais. O artesanato reflete os domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer. “Esta emenda justifica-se por buscar divulgar e apoiar as manifestações culturais do nosso artesanato, através da realização de feiras e aquisição de barracas para comercialização dos produtos dos artesãos. O artesanato é importante fonte de renda e ocupação da nossa população”, disse.





R$ 60 mil reais foram destinados ao Instituto Kuradomôdo Cultura Sustentável para promoção de eventos culturais de valorização e divulgação da cultura cuiabana. “A cultura e o artesanato dizem respeito às práticas e domínios da vida social que se manifestam nas artes plásticas, musicais ou lúdicas e nos espaços como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Esta emenda tem por objetivo apoiar a realização de eventos culturais que divulguem e preservem a identidade cultural cuiabana e promover a geração de emprego e renda”, comentou a parlamentar.





Outros R$ 20 mil reais foram destinados à Associação Cultural Flor Ribeirinha para aquisição de material de consumo para oficinas de arte e cultura. A associação trabalha há mais de 24 anos no resgate, manutenção, proteção e difusão da cultura popular, sobretudo o Siriri e Cururu. “Historicamente em sua longa trajetória, a Flor Ribeirinha realiza a importante tarefa de divulgar a cultura popular não só em nosso estado, mas para todo Brasil e o mundo. Esta emenda destina-se a contribuir com a realização de oficinas de difusão cultural através da aquisição de material de consumo”, destacou.





INTERNET GRATUITA





Maria Avalone destinou R$ 170 mil reais para financiar a instalação de pontos com acesso a internet gratuita em distintos locais públicos. As cidades do século XXI cada vez mais oferecem serviços e soluções inovadoras e integradas, permitindo ao cidadão uma gama de possibilidades e facilidades, seja na vida cotidiana ou no ambiente de estudo e trabalho. “Contribuir para que Cuiabá seja uma cidade inteligente e conectada é o objetivo desta emenda, que prevê a instalação de pontos de wifi gratuito em locais públicos”, explicou.





APOIO AOS BAIRROS





A vereadora também se preocupou com a melhoria da estrutura do Centro Comunitário do bairro Araés, que receberá R$ 75 mil reais para a aquisição de móveis e ar condicionado. O objetivo é proporcionar um espaço harmônico, confortável e seguro para realização de reuniões e eventos sociais, encontros esses que geram ações que desempenham um papel fundamental na consolidação dos laços comunitários, como a realização de festividades comemorativas e reuniões para debater as necessidades coletivas da comunidade.

Gabinete Vereadora Maria Avalone