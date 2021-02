Emendas parlamentares contribuem para reestruturação de delegacias da Polícia Judiciária Civil

Foto: LUCIENE LINS / Assessoria de Gabinete

A Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC), por meio de emenda parlamentar do deputado estadual João Batista do Sindspen (Pros), recebeu na tarde de terça-feira (16), equipamentos que serão distribuídos em todas as unidades do Estado. As emendas do parlamentar, executadas pelo Poder Executivo, também receberam uma contrapartida dos demais parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

De acordo com João Batista, que é policial penal de carreira, a demanda dos materiais entregues atende a necessidade das estruturas da PJC, estas apresentadas pelos seus respectivos gestores.

“Como policial penal, sempre estive em contato direto com as delegacias e os batalhões, tive a oportunidade de poder acompanhar de perto a falta de estrutura oferecida aos nossos operadores. Hoje, na ALMT, contamos com a parceria dos gestores para nos apresentar as principais demandas, desde materiais bélicos, até equipamentos de escritório, o importante é poder oferecer condições dignas de trabalhos para os nossos servidores”, disse o deputado.

O delegado geral da PJC, Mário Dermeval Aravech, presente no evento, explicou as dificuldades enfrentadas em administrar as várias unidades espalhadas pelo Estado, afirmando que a parceria entre a PJC e o Poder Legislativo, tem favorecido a instituição.

“Parabenizo toda a nossa equipe que participou das aquisições dos itens que hoje estão sendo entregues. Agora vamos avaliar as necessidades de aparelhamento das nossas unidades e fazer a distribuição. Parte desse material será entregue no complexo da Polícia Civil em Sinop, um verdadeiro marco para o município, que já há muito tempo estava sofrendo com a falta de estrutura, hoje me arrisco a afirmar que Sinop terá uma das melhores estruturas do nosso Estado. Estamos muito satisfeitos com todo o incentivo aplicado por parte dos deputados na Segurança Pública, esperamos que no decorrer do ano, possamos obter muito mais incentivos, inclusive os de emendas federais”, afirmou Mário.

A delegada Ana Paula de Faria Campos, diretora da Acadepol (Academia de Polícia Civil), parabenizou a iniciativa de João Batista e dos demais parlamentares, afirmando que o material entregue irá proporcionar condições de trabalho mais dignas aos servidores.

“Todo o material será entregue em nossas unidades, tanto em nossa Capital, como também em nossas unidades no interior do Estado. Estes novos equipamentos irão melhorar o nosso ambiente de trabalho, dando mais estrutura aos nossos servidores, que irão refletir no serviço prestado à nossa população”, concluiu.

Emendas estaduais executadas:

Viatura (transporte de presos) – 1

Viatura (picape 4X4) – 3

Mesas – 413

Cadeiras – 280

Longarina – 36

Estante de aço – 131

Armário de aço – 230

Microondas – 27

Fogão – 27

Ar 12000 BTU – 295

Ar 18000 BTU – 129

Bebedouro – 61

Funcionais – 5000

Distintivos – 1000