Emissão de RG pode ser agendada de forma online ou por telefone

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), prorroga o processo seletivo e amplia para 355 o número de vagas de emprego em um frigorífico no município de Várzea Grande. Os interessados devem procurar as unidades do Sine, durante essa semana, portando carteira de trabalho e documentos pessoais, para verificar as oportunidades para esse atendimento e pegar a carta de encaminhamento para a entrevista.

A entrevista será realizada até a sexta-feira (02 de agosto). Os candidatos deverão comparecer com carteira de trabalho, carta de encaminhamento do Sine, RG, CPF, caneta azul ou preta e o currículo.

Os cargos são de magarefe, desossador, faqueiro, refilador, lombador, serrador, eviscerador, atordoador e auxiliar de linha de produção, com salários que variam de R$ 1.121,49 a R$ 1.593,01 conforme o cargo.

A coordenadora de Apoio ao Trabalhador e de Gestão do Sistema Público de Emprego do Sine, Simone Koehler, reforça que é necessário atender os requisitos da vaga exigidos pela empresa, como a experiência comprovada na função. Conforme ela, o período de inscrição foi estendido e número de vagas ampliado para o total de 355, adicionado 50 vagas a mais para o cargo de auxiliar de linha de produção.

“Os candidatos só participarão do processo seletivo na empresa com o encaminhamento do Sine. É importante que o trabalhador compareça nas unidades do órgão com seus documentos pessoais e carteira de trabalho, para fazer a verificação dessas oportunidades”, frisou Koehler.

Entre os requisitos para o processo seletivo está a comprovação de ensino fundamental completo e experiência na função comprovada na carteira de trabalho. Para todas as vagas, a jornada de trabalho será de segunda à sexta-feira, das 15h à 00h (meia noite).

A iniciativa também conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Postos do Sine

Em Cuiabá, o horário de atendimento do Sine localizado no Ganha Tempo do Ipiranga, do CPA I e do bairro Cristo Rei em Várzea Grande é das 8h às 18h de segunda a sexta-feira. Já no Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping é das 10h às 18h.