Empaer promove 1º Encontro da Agricultura Familiar em Alto Paraguai

A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), em parceria com a Prefeitura de Alto Paraguai, promove nesta sexta-feira (26.11) o 1º Encontro da Agricultura Familiar. O evento pretende reunir cerca de 100 produtores e agricultores rurais da região. Na oportunidade, os participantes poderão conhecer um pouco mais sobre os cultivos da mandioca e da banana irrigada, manejo de pastagem e planejamento e comercialização.

O encontro será no salão da Igreja Católica, localizada no Distrito de Capão Verde e está programado para começar às 8h. As palestras serão ministradas pelos técnicos da Empaer: Irapuan Rodrigues da Silva, Eliel Ferreira da Silva, Henrique da Cruz Ramos e Adriel Fernandes Correa. Com apoio do Sicredi, a programação encerra com almoço e interação entre os participantes.

O convite está sendo realizado pela equipe da Empaer durante as visitas técnicas, nos comércios locais e escolas da região. Atualmente são atendidas 400 famílias nas cidades de Alto Paraguai, Arenápolis, Tangará da Serra, Denise, Nortelândia e Barra do Bugres, boa parte sendo esperada no encontro.

Serviço

O que é: 1º Encontro da Agricultura Familiar em Alto Paraguai

Onde: Salão da Igreja Católica no Distrito de Capão Verde

Quando: Sexta-feira (26.11)

Horário: 8h