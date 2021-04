Empreendedorismo feminino é incentivado com projetos de Maysa Leão

Fabiana Pereira

Para incentivar o empreendedorismo feminino na Capital, a vereadora Maysa Leão (Cidadania) apresentou dois projetos de leis que devem fomentar o interesse das mulheres em investir no universo corporativo. O primeiro deles institui a política municipal de estímulo, incentivo e promoção da mulher empreendedora no município de Cuiabá.





A proposta, caso vire lei, se aplicará através do desenvolvimento de projetos e promoção do empreendedorismo da mulher por meio do incentivo à abertura de micro e pequenas empresas e em atividades de pesquisa que desenvolvam ou implementem a criação de trabalho, emprego e renda para a mulher.





Entre os objetivos da lei está a disseminação da cultura empreendedora para promover o protagonismo estratégico da mulher nos negócios, criar uma rede envolvendo o governo municipal, empreendedoras, investidoras, incubadoras, universidades, empresas, associação de classe e prestadores de serviços com vistas à promoção do conhecimento, debate e estabelecimento de diretrizes para a elaboração de ações público-privadas de estímulo às micro e pequenas empresas, à economia criativa e ao empreendedorismo da mulher.





Além disso, o projeto também tem como propósito promover a desburocratização da atividade regulatória e fiscalizatória do ente público municipal, facilitando a criação de novas empresas locais, auxiliar as mulheres empreendedoras no processo de formação de novos negócios, criar um canal permanente de diálogo entre o Poder Público, novas empreendedoras e a rede citada no inciso, promover a instituição de modelos de incentivos para investidores conhecerem as ideias locais e promover o desenvolvimento de Cuiabá e a criação de novas empresas e negócios no município.





Outra lei apresentada por Maysa Leão, institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Cuiabá a “Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino”, a ser comemorada anualmente na semana do dia 19 de novembro. Caso implementada, será comemorada, anualmente, com a realização de feiras, workshops, palestras, oficinas ou outros eventos para divulgar as mulheres empreendedoras de Cuiabá.





Os recursos necessários para atender as despesas com a execução desta Lei serão obtidos mediante parcerias com empresas de iniciativa privada ou governamental, sem acarretar ônus para o município.

Assessoria de Comunicação/Gabinete Vereadora Maysa Leão