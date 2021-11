Empresa Cuiabana de Saúde Pública e Sindimed dialogam sobre criação de comitê para elaborar processo seletivo

A equipe da campanha de vacinação do Senai Porto recebeu uma linda homenagem dos alunos do nono ano do ensino fundamental da Escola Adventista nesta sexta-feira (12). Os estudantes da turma 9ºA levaram cartazes e falaram aos presentes sobre o trabalho realizado pelos profissionais da saúde, imprescindível para o controle da pandemia e para a diminuição de casos e mortes por Covid. Ao final da apresentação, os alunos ofereceram um café da manhã, com uma mesa farta e variada.

O professor e conselheiro da turma 9ºA, Reginaldo Carlos de Abreu contou como surgiu a ideia da homenagem. “Quando retornamos as aulas ainda no sistema híbrido, a escola idealizou um projeto que pudesse tornar o aluno protagonista de alguma ação. Várias turmas desenvolveram outras ações, como por exemplo, distribuição de roupas, distribuição de marmitas, lanches, visita em abrigos de idosos e creches. A turma do 9º ano teve a ideia de homenagear os profissionais de saúde. A maioria dos professores e funcionários dessa unidade da Escola Adventista e até mesmo pais e alunos que moram na região tomaram a vacina no polo do Senai Porto, por isso os profissionais da saúde que atuam neste polo foram escolhidos para receberem a homenagem. Se temos constatado a diminuição da ação desse vírus, precisamos agradecer os profissionais de saúde, pois em momento algum abaixaram a guarda”, comentou Abreu.

O pastor da escola, Jaderson Frederico também fez uma fala enaltecendo o trabalho realizado pelos profissionais da saúde, incentivando-os a nunca desistir. “Vocês são um exemplo para os nossos alunos. Ensinaram para eles o que é resiliência, coragem… Vocês estavam na luta de frente com o vírus e permaneceram sem desistir e isso com certeza traz marcas profundas para as crianças. Elas são muito impactadas pelos exemplos e o ato de vocês de continuar, de lutar, prova para eles que as pessoas podem se ajudar e que ainda existe esperança. A esperança em Deus é manifestada pela ação das pessoas também e podemos ver isso de forma prática. Para nós foi um privilégio estar aqui”, disse o pastor.

A coordenadora a campanha de imunização, Valéria de Oliveira, agradeceu a homenagem em nome de todos os profissionais que trabalham na vacinação. “Fomos agraciados hoje com a presença de alunos e representantes da Escola Adventista da região do Porto. Eles falaram belas palavras sobre a importância do trabalho dos profissionais da saúde da campanha de vacinação e sobre importância da vacina para toda a população. Além disso, as palavras do pastor incentivaram todos os presentes a continuarem perseverantes, a não desistirem nunca, a serem resilientes. Ao final das falas, nos foi oferecido um belíssimo café da manhã. Tudo isso nos deixou com o coração cheio de graça, agradecidos e mais fortalecidos para continuarmos com o nosso trabalho de luta contra a Covid-19”.