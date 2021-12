Empresa Cuiabana de Saúde Pública oferece 49 vagas imediatas para médicos anestesiologistas; inscrições vão até o dia 15 de janeiro

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação imediata e formação de cadastro de reserva de médicos anestesiologistas para atuarem no Hospital Municipal São Benedito e Hospital Municipal de Cuiabá – HMC e Pronto Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho”, ambos sob gestão da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP). As inscrições foram abertas no último dia 20 e se encerram às 23h59 do dia 15 de janeiro de 2022 e podem ser realizadas somente através do site do Instituto Selecon (www.selecon.org.br). O valor da inscrição é de R$ 55.

Conforme o edital nº 01/2021/ECSP, são o oferecidas 49 vagas imediatas (sendo 34 para ampla concorrência, cinco para pessoas com deficiência e 10 para negros ou índios), além de 49 vagas para cadastro de reserva. O salário é de R$ 11.280,00 para cumprir uma carga horária semanal de 24 horas em plantões diurnos e noturnos de 12 horas cada, conforme a escala.

Para concorrer às vagas, é preciso ter graduação em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), ter residência médica em Anestesiologia e/ou título de Anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA). Os contratos temporários terão duração máxima de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período. O regime jurídico para as funções de que trata o edital será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

A seleção contará com uma etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, que consistirá na avaliação de títulos, de acordo com a função e com a pontuação estabelecida no edital.

Para saber mais detalhes, confira o edital completo em anexo ou no site do Instituto Selecon clicando aqui.