Empresa do ramo logístico abre vagas para atuação em Cuiabá

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) realizou nesta quinta-feira (12.12), o primeiro dos dois sorteios do Nota MT programados para este mês de dezembro. Na ocasião, foram distribuídos 1.005 prêmios nos valores de R$ 500 e R$ 10 mil para consumidores que se cadastraram no Programa. No dia 19 de dezembro será realizada a última premiação do ano, Especial de Natal, quando serão sorteados cinco prêmios de R$ 50 mil.

Este foi o quinto sorteio mensal, referente ao mês de novembro, e teve como base o resultado da Loteria Federal desta quarta-feira (11). A lista dos ganhadores está disponível no site ou aplicativo do Programa Nota MT. Confira aqui o resultado.

Ao todo, 1.001 consumidores foram contemplados. Os sorteados dos prêmios de R$ 10 mil foram: Elias França Murtinho; Marcel Teixeira Mendonça; Margareth Carvalho; Mariane Mesquita Souza Hartung; e Sirlei Vicente da Silva. As demais 996 pessoas vão receber prêmios de R$ 500, sendo que quatro delas foram premiadas duas vezes, com bilhetes diferentes.

Dos premiados, cerca de 50% são moradores da capital Cuiabá. Os demais estão distribuídos em 67 municípios, sendo 07 cidades de outros estados. São eles: Goiás (02 ganhadores), Rondônia, São Paulo (02 ganhadores), Maranhão e Paraná. No interior de Mato Grosso Sinop e Rondonópolis tiveram mais de 60 ganhadores, seguidas por Tangará da Serra com 35 premiados.

Mais de 1,8 milhão de bilhetes foram gerados, entre os dias 1º e 30 de novembro, para o sorteio desta quinta-feira (12). Cada bilhete corresponde a uma nota fiscal emitida em um operação de venda de mercadoria no comércio de Mato Grosso.

“Estamos surpresos com o número de pessoas exercendo sua cidadania fiscal, pedindo o documento fiscal e solicitando a inserção do CPF para participar dos sorteios. Nós temos uma grande adesão também dos empresários e comerciantes que estão cada vez mais perguntando para o cliente se ele quer o CPF na nota e se já fez o cadastro no Programa. Então, é um projeto muito bonito, que tem tido muita adesão e que está valorizando a sociedade mato-grossense”, ressalta a secretária adjunta de Relacionamento com o Contribuinte, Maria Celia de Oliveira.

Além do prêmio em dinheiro a ser recebido, os ganhadores vão ajudar financeiramente cerca de 90 entidades filantrópicas, indicadas neste sorteio mensal. Ao fazer o cadastro a pessoa escolhe uma instituição para receber 20%, que será calculado com base no valor do prêmio a ser recebido pelo consumidor.

Segurança e Transparência

O Programa Nota MT conta com um sistema desenvolvido pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), em parceria com a Secretaria de Fazenda (Sefaz), que garante a segurança e transparência de todo o processo. Os sorteios são realizados sempre por dois servidores da Sefaz que inserem no sistema os números da Loteria Federal.

“É um sistema aberto feito de forma que os números são ordenados através de um ente externo, que é a Loteria Federal. Esses números alimentam nosso sistema de sorteio que, por meio de um algoritmo, embaralha os números e gera um novo número que corresponde ao bilhete sorteado, dando uma maior transparência no processo”, explica o superintendente de TI da Sefaz e analista da MTI, Ricardo Crudo.

O sorteio é auditado pela Controladoria Geral do Estado (CGE) que realiza mais uma vez todo o processo do sorteio.

“A CGE também faz a auditoria a forma como é feito todo o procedimento, para que o sorteio seja homologado. Dessa forma, temos uma tripla verificação que garante toda a segurança e transparência dos sorteios”, afirma Crudo.