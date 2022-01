Empresa é multada por descartar entulho em área de preservação ambiental

Várzea Grande superou 12 mil pessoas vacinadas contra a COVID-19 em seis dias do ano de 2022 desde que foi retomada as ações em busca da imunização das pessoas, inclusive com a realização do Sextou Vacina VG / Largada 2022.

“Essa é a demonstração de que a população quer se vacinar, quer estar imunizada e longe da COVID-19”, disse o prefeito em exercício, José Hazama frisando que o primeiro ano da gestão Kalil Baracat foi voltada para a vacinação que se iniciou no Brasil em janeiro de 2021.

Ele frisou que as atenções voltadas para a Saúde Pública como um todo permitiram que a segunda maior cidade de Mato Grosso fosse exemplo de eficiência e de resultados.

“Estamos invariavelmente com prazos superiores desde outubro de 2021, com 15, 20 ou 25 dias, sem óbitos, o que demonstra estarmos no caminho certo, então a ordem do prefeito Kalil Baracat é reforçarmos a vacinação e as medidas de biossegurança como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social entre outras medidas para conter a pandemia que está avassaladora em todo o mundo”, disse José Hazama.

Ele foi informado pelo secretário de Saúde, Gonçalo Barros, dos avanços nos primeiros dias deste ano e cobrou o encaminhamento a Secretaria de Saúde de Mato Grosso e ao Ministério da Saúde de solicitações de reforços para atuar no combate a COVID-19 e também no surto da Síndrome Gripal que já afeta muitas pessoas e provoca corrida às unidades de Saúde, principalmente aquelas que funcionam 24 horas por dias durante todo o ano que são as UPAs IPASE e Cristo Rei e o Hospital Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

Segundo Gonçalo Barros, a campanha de imunização contra a Gripe Influenza tem o planejamento estabelecido pelo Ministério da Saúde, através do Plano Nacional de Imunização – PNI, e sempre é realizada entre os meses de maio e junho todos os anos.

“Já ouvimos reclamação de que não tem vacinas contra a Influenza nas unidades de saúde, mas essas vacinas são encaminhadas dentro de um planejamento realizado pelo Ministério da Saúde e as mesmas não preveem a existência de doses durante todo o ano contra a Gripe Influenza, mas apenas no período de imunização que varia entre um até três meses”, explicou o titular da Saúde de Várzea Grande.

Gonçalo Barros sinalizou que vai solicitar às demais autoridades de Saúde um novo planejamento diante do surto de Síndrome Gripal e da Variante da COVID-19, a Ômicron. “Podemos ter aumento nos casos, mas é tácito que os efeitos são menores e sem graves consequências”, assinalou o secretário.

Fora isto, Várzea Grande, resolveu intensificar a vacinação nesta semana, de 9 a 15 de janeiro, pelo volume de pessoas que já estão aptas para se vacinarem respeitando os intervalos entre primeira, segunda, dose de reforço que foi reduzida de 150 dias para 120 dias ou dose de reforço da Vacina Janssen que inicialmente era para ser aplicada uma única vez e diante das mutações da COVID optou-se também pela dose de reforço.

Nesta semana a vacinação ocorrerá em 15 unidades de Saúde de Atenção Primária, em horário de expediente, entre 8h às 11h e das 13h às 16h. Já no Ginásio Poliesportivo Fiotão, o horário de segunda à quinta-feira, será das 8h às 16h. Na sexta-feira (14) no ponto do Fiotão haverá a Segunda Edição do ano do ‘Sextou Vacina VG’, e ficará aberto das 8h às 22h.

“As unidades estão extremamente organizadas e o Ginásio Fiotão, vai atender todas as sextas-feiras, das 8H às 22h, nas edições do ‘Sextou Vacina VG’, e aos sábados vamos manter o drive thru, no Parque Berneck, funcionando das 8h às 16h. O alerta é para as pessoas que tomaram a vacina da Janssen, procurem, durante a semana, o ponto do Fiotão, que se tornou referência para aplicação deste imunizante. As unidades de Saúde não vão aplicar este imunizante. Porém nas edições do Sextou VG e aos sábados no Parque Berneck, a vacina da Janssen também será aplicada. Esta organização se faz necessária, em decorrência da exigência do fabricante, que requer um acondicionamento diferenciado das outras vacinas. Nas unidades as demais vacinas estão sendo aplicadas como também nos demais pontos”, explicou o secretário.

Outra preocupação da Saúde Municipal, se refere ao aumento de casos de Covid-19, positivados no município, por isso a aceleração e o chamado, para que as pessoas completem seu ciclo vacinal.

“A cada 100 pessoas atendidas na Upa do Ipase com sintomas gripais, somente neste final de semana, 50% positivou para Covid-19 e 50% positivou para gripe. Um dado preocupante, que colocou a Saúde em alerta. Por outro lado, as pessoas que estão contraindo a Covid-19, e que estão vacinadas, estão em tratamento em casa, com baixa na internação. Os casos mais graves são das pessoas que não se vacinaram. Por isso a importância de colocar em dia a vacinação contra a Covid-19. O Município passa pela pandemia da Covid-19 e o surto da gripe Influenza A H3N2. Nossas unidades estão equipadas com medicamentos, estão realizando testes e fazendo exames de imagem, nos casos necessários, e na Upa do Ipase montamos novamente o Centro de Triagem tanto para a Covid-19, como para a Síndrome Gripal, com o aumento de médicos em atendimento, enfermeiros e exames”, explicou o secretário.

Locais de Vacinação

Nesta semana, a vacinação será realizada nos seguintes locais em horário de expediente, entre 8h às 11h e das 13h às 16h

· Centro Saúde Nossa Senhora da Guia;

· UBS Santa Isabel;

· UBS Cabo Michel;

· Clínica Atenção Primária Jd Glória;

· Policlínica Atenção Primária Cristo Rei;

· ESF Jardim Manaíra;

· UBS Ouro Verde;

· Clínica de Atenção Primária 24 de Dezembro;

· Policlínica Atenção Primária Parque do Lago;

· PSF Capão;

· Centro de Saúde Cohab Cristo Rei;

· Policlínica Marajoara;

· UBS Aurília Curvo;

· UBS São Mateus;

· UBS do Água Vermelha.

Ginásio Poliesportivo Fiotão

Segunda à quinta-feira (10 a 13 de janeiro)

Das 8h às 16h.

Na sexta-feira (14 de janeiro) Segunda Edição do ‘Sextou Vacina VG’

Das 8h às 22h.

Parque Berneck

No sábado (15 de janeiro), a vacinação ocorre no Parque Berneck em sistema Drive Thru

Das 8h às 16h.