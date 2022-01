Empresário elogia entrega de nova avenida e visão desenvolvimentista da gestão Emanuel Pinheiro

O empresário do ramo da construção civil, Jorge Pires, elogiou a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro que, de acordo com suas palavras, possui uma visão desenvolvimentista e procura constantemente promover ações que gerem benefícios para toda a cidade. A declaração ocorreu nesta segunda-feira (17), durante a entrega da nova Avenida Enio Luiz Caldart (antiga Avenida Síria), no bairro Jardim Monte Líbano.

Pires é uma das milhares de pessoas que serão beneficiadas diretamente com a inauguração da via, seja com melhoria na mobilidade urbana da região, valorização dos imóveis ou até aumento no número de cliente que buscam os comércios instalados na região. A nova avenida recebeu o investimento de cerca de R$ 2,4 milhões é responsável por fazer a ligação entre a tradicional Avenida República do Líbano e a Avenida Dr. Hélio Ribeiro.

“É uma grande satisfação para nós que somos empresários ter um prefeito que possui essa visão. Uma visão desenvolvimentista e que procura constantemente trazer benefícios para a cidade. Essa obra muitos podem dizer que é uma extensão curta, mas tenho a certeza que ela trará um enorme benefício para as pessoas que utilizam esse caminho para ir ao trabalho ou retornar para casa”, disse.

O empresário relatou que por ser estar próxima do Centro Político Administrativo, a região possui um grande fluxo de veículos, resultando em problemas de congestionamento tanto pela manhã quanto no período da tarde. Para ele, a entrega da Avenida Enio Luiz Caldart irá ajudar a transformar essa realidade, dando mais qualidade de vida às pessoas que residem ou trabalham na localidade.

“Essa visão de proporcionar conforto e segurança para a população é uma prática que notamos ser contínua na administração do prefeito Emanuel Pinheiro. Nós apoiamos muito essa iniciativa e desejamos que até o fim do mandato todas as obras sejam concluídas, pois sabemos que é muito difícil encontrar um prefeito que realize tantas obras na área de infraestrutura, saúde, educação e assistência social como tem feito Emanuel”, finalizou.