Enchentes matam 24 pessoas na Bahia

Um esquema especial de limpeza foi preparado pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) para o réveillon, no Rio de Janeiro. A empresa vai colocar 4.372 garis, distribuídos nos dez pontos de festejo, que trabalharão com apoio de 181 caminhões, entre compactadores e basculantes, 18 pipas d ́água para lavagem das vias com água de re-uso, e mais 31 equipamentos, como pás mecânicas, mini pás e tratores de praia.

As equipes atuam em todos os pontos de queima de fogos: Copacabana, Flamengo, Barra da Tijuca, Recreio, Praia de Sepetiba, Bangu, Igreja da Penha, Parque Madureira, Ilha do Governador e Piscinão de Ramos, além de outros trechos da orla, entre os quais os bairros de Ipanema, Leblon, São Conrado e Arpoador.

No dia 31, será realizada a pré limpeza, com ações se estendendo em toda a Avenida Atlântica, incluindo o calçadão dos prédios, a faixa de areia, as pistas e as vias de acesso. Trezentos e doze garis trabalharão em setores internos e na areia.

A preocupação com a sustentabilidade, que marca o trabalho da Comlurb nos grandes eventos, vai se repetir neste réveillon, prometeu a companhia. Serão destacados 120 garis para atuar de forma exclusiva na coleta seletiva em Copacabana. Quatro tendas receberão os materiais recicláveis, nos pontos que funcionarão entre as Ruas Francisco Sá e Souza Lima; em frente à Rua Bolívar; em frente à Rua Rodolfo Dantas; e em frente à Rua Anchieta. Outros 12 garis atuarão nos quatro postos médicos instalados para a festa, em Copacabana.

Pela capital

Em Copacabana, a Operação Réveillon terá seu ponto mais alto a partir das 6h do dia 1°, com 1.355 garis, apoiados por 73 veículos, entre caminhões compactadores, basculantes e pipas, e 16 equipamentos. A perspectiva é que as vias e as calçadas estarão limpas, lavadas e desodorizadas até as 10h do primeiro dia de 2022, para que haja a liberação das pistas.

No bairro do Flamengo, 137 garis serão apoiados na limpeza por oito veículos e dois equipamentos. A Barra da Tijuca terá 859 garis, que vão trabalhar com o apoio de 35 veículos e três equipamentos, enquanto o Recreio vai contar com 851 garis, com apoio de 20 veículos e dois equipamentos.

Na zona norte, serão 67 garis trabalhando na limpeza no Parque Madureira, com apoio de um caminhão compactador e uma pipa d’água. Na Praça Santa Emiliana, na Penha, serão dez garis, com apoio de um compactador e uma pipa d’água. Já em Bangu, o número de profissionais aumenta para 16 garis, com apoio de um caminhão compactador e uma pipa d’água.

O Piscinão de Ramos contará com 45 garis, que terão apoio de três caminhões e um equipamento. Na Praia de Sepetiba, serão 41 garis, com apoio de dois veículos e dois equipamentos. Na Praia da Bica, na Ilha do Governador, 125 garis efetuarão a limpeza, apoiados por seis veículos e dois equipamentos.

Nos outros pontos da orla que não terão queima de fogos, equipes de limpeza da Comlurb estarão agindo durante toda a festa de réveillon. Ipanema, Leblon, São Conrado e Arpoador receberão 422 garis, que contarão com o apoio de 31 veículos e três equipamentos.