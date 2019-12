Encontro de gestores debate rumos do esporte e lazer em Mato Grosso

Gestores de esporte e lazer de diversos municípios mato-grossenses estão reunidos no auditório da Arena Pantanal, em Cuiabá, para debater as políticas públicas nas três manifestações do esporte: educacional, participativo e de rendimento. O 1º Encontro de Gestores foi convocado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e acontece nessa quinta (05.12) e sexta-feira (06.12) , a partir das 8h.

O evento, que tem o objetivo de debater os rumos do esporte e lazer no Estado, traz na sua programação palestras, mesas redondas sobre diretrizes da gestão estadual, apresentação da proposta do Plano Estadual de Esporte e Lazer e as definições dos Jogos Escolares para o próximo ano.

Secretário Allan Kardec na abertura do Encontro – foto por: João Felipe/Secel-MT

“Quero agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês aqui e ainda pela oportunidade de estarmos tendo essa troca de experiências e de convencimentos mútuos sobre a importância do investimento na área do esporte para a população de todo o Estado”, declarou o secretário da Secel, Allan Kardec, na abertura do evento.

Para o 1º vice- presidente do Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso (CREF17-MT), Edson Luiz Manfrin, a realização do encontro é a chance dos municípios participarem da elaboração de propostas que beneficiarão toda a sociedade.

“Aqui é o momento de ajudar na construção de políticas públicas para o esporte, não podemos perder essa oportunidade de atuarmos junto com uma gestão em que o secretário, o adjunto, superintendentes, praticamente toda a equipe são profissionais da educação física. É o momento para que daqui saia um plano que possa ter continuidade para que lá no futuro todas as pessoas possam ser beneficiadas com a prática de atividade física e do esporte “, manifestou Manfrin.

O adjunto Jefferson Carvalho Neves fala aos gestores municipais – Foto por: João Felipe/Secel-MT

“Queremos ser parceiros dos municípios pois quando a gente se une as coisas acontecem de verdade, assim conseguiremos fazer que o esporte alcance o lugar que merece em nosso Estado. Contamos muito com vocês nesses dois dias, que possamos sair daqui com planejamento e determinação para fazer de 2020 ainda melhor do que foi 2019”, enfatizou o secretário adjunto da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

Direito fundamental

Já no primeiro dia do evento, uma palestra com Marcelo Ferreira Miranda, presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), enfatizou o esporte com direito fundamental da população. Além de apresentar o plano de esporte e lazer do Estado vizinho, Miranda citou os principais projetos, detalhou forma de gestão do esporte por meio de uma Fundação e elogiou as iniciativas de Mato Grosso.

“Agradeço essa oportunidade de trocar experiências, de apresentar nossas ações, de aprender com vocês e de tentar também reproduzir as excelentes ações desenvolvidas aqui. É assim que se faz política pública também, copiando o que outras gestões fazem de melhor “, “, expressou Miranda.

De pé, Marcelo Miranda da Fundesporte/MS – Foto por: João Felipe/Secel-MT

Novidades

Em sua apresentação de prestação de contas, o titular da Secel, Allan Kardec também anunciou algumas novidades para os próximos anos. De acordo com ele, no planejamento inicial da pasta estão previstas a realização de Fórum Estadual de Esporte e Lazer, a instituição de Pontos do Esporte – a exemplo do que já acontece na Cultura será instituída premiação para entidades que já realizam atividades esportivas permanentes -, criação da Escola do Esporte para ajudar na formação nos municípios, e lançamento de editais Fundo a Fundo, em que os recursos do Estado são repassados aos municípios que possuam Fundo de Esporte constituído.

“Infelizmente Mato Grosso teve uma lacuna de investimentos na área do esporte com decréscimo nos números da área. Recebemos a Secretaria com quase 10 milhões de restos a pagar e essas dívidas eram um de nossos desafios. O segundo desafio foi retomar ações que envolvessem todo o interior do Estado e conseguimos chegar ao fim desse ano cheio de conquistas e ainda com novas propostas”.

Programação

Na sexta (06), último dia do evento, a programação estará focada na área de desporto escolar, com balanço das ações, calendário, regulamentos e inscrições de municípios-sedes dos Jogos Escolares 2020.

Participam do Encontro secretários, diretores, coordenadores e gerentes de esporte de vários municípios do Estado, dentre eles: Alto Garças, Arenápolis, Brasnorte, Cáceres, Canarana, Colíder, Campo Verde, Barra do Bugres, Juara, Lucas do Rio Verde, Nova Xavantina, Nova Brasilândia, Sorriso, Sinop, Poxoréu, Poconé e Pontes e Lacerda.