Encontro de mulheres rurais reúne 250 pessoas na Comunidade Agrovila das Palmeiras

Com o tema “mulher rural promotora do desenvolvimento sustentável no campo”, a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), em parceria com Cooperativa Agropecuária Mista de Santo Antônio de Leverger (Coopamsal), realizou na quinta-feira (05.12) o primeiro encontro de mulheres rurais. O evento foi na propriedade do agricultor Manoel Teixeira, na Comunidade Agrovila das Palmeiras e reuniu mais de 250 pessoas.

O presidente da Empaer, Renaldo Loffi, destacou a importância da comunidade que possui 800 famílias e oito Assentamentos Rurais. Ele colocou a empresa à disposição no atendimento as mulheres no serviço de assistência técnica, linhas de crédito, área social e outros. A vice-prefeita do município, Francieli Magalhães, falou que este tipo de evento proporciona a integração e entretenimento entre as mulheres e jovens das comunidades rurais.

Exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar

A extensionista social da Empaer, Malvineide de Miranda Freitas, explicou que o objetivo do encontro foi a valorização da mulher no processo do desenvolvimento rural sustentável com atividades recreativas, culturais e informações que possam ajudá-las a investir em sua propriedade, na vida pessoal e a promover mudanças. O encontro contou com representantes de 19 comunidades rurais. “Acredito que foi um dia com atividades voltadas para a autoestima e bem estar de todas”, enfatiza.

A vice-presidente da Cooperativa Agropecuária Mista de Santo Antônio de Leverger (Coopamsal) e produtora rural, Valdete Alves de Paula Lima, comentou que possui uma área de quase 10 hectares e a renda da família decorre do que produzem na propriedade. Atualmente fabrica óleo de coco de babaçu e comercializa por R$ 100,00 o litro. Vende também polpa de frutas de araçá boi, tamarindo, acerola e cupuaçu. Tem ainda criação de pequenos animais e está diversificando a produção de alimentos com a implantação dos Sistemas Agroflorestais (Saf’s).

De acordo com Valdete, o encontro de mulheres foi um dia diferente, ou seja, de reflexão que abordou temas sobre o valor do trabalho da mulher, troca de informações e interação entre as comunidades. A produtora rural, Maria José Wakinaguni, mora na Agrovila há 23 anos, possui uma área de 14 hectares e produz farinha, melado e outros. Ela comentou que a realização do encontro foi importante e deveria acontecer mais vezes. Ela sugere que nos próximos encontros seja debatida a sucessão familiar na área rural. “Tenho três filhos e sinto que não faremos sucessores da terra e sim herdeiros”, esclarece.

A produtora rural Isabel Siqueira Camargo e sua filha, Silmara Siqueira Camargo participaram do evento pela primeira vez. A produtora Isabel, cultiva mandioca, frutas e possui criação de bovinos, suínos, frangos e outros. A produtora Silmara, está organizando a sua propriedade para fazer o pré-processamento da mandioca. Tem um cultivo de 15 hectares da cultura, das variedades Liberata e Camanducaia. “Eu adoro o que faço no campo e espero continuar o meu trabalho por muito tampo”, enfatiza Isabel.

As mulheres receberam atendimento para tratar da beleza e autoestima

Durante o evento foi realizada exposição e comercialização de artesanato, produção de doces, mel, melado, farinha de mandioca, óleo de babaçu, rapadura, pinturas em tecido, pano de prato, tapetes, bordados e outros. As participantes também receberam um atendimento diferenciado para tratar da beleza e autoestima com o apoio de profissionais, cabeleireiros, maquiadores e outros.