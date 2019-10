Encontro de Saúde Bucal reúne técnicos estaduais e municipais de odontologia

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), em parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT), realizou, durante esta semana, o Encontro Estadual de Saúde Bucal, com o objetivo de aproximação dos profissionais que atuam nos 16 polos de Saúde. Há mais de 10 anos, os trabalhadores não integravam uma atividade de alinhamento dos trabalhos.

O evento, que ocorreu de terça (22.10) a quinta-feira (24.10), no auditório do Conselho Regional, reuniu cerca de 100 profissionais; entre eles, representantes dos 16 Escritórios Regionais de Saúde e técnicos das Secretarias Municipais de Saúde responsáveis pelos Centros de Especialidades Odontológicas (Ceos).

Para o secretário adjunto de Atenção e Vigilância em Saúde, Juliano Melo, o encontro foi fundamental porque muitas Unidades de Saúde da Família têm consultório odontológico, além de diversos centros regionais, e o Estado precisa estar próximo delas. “O evento serviu para conhecermos melhor essas unidades, entender as suas necessidades e organizar isso dentro do nosso plano de trabalho, de forma a apoiá-las e otimizar esses serviços”, afirmou o gestor.

Durante os três dias, foram debatidos a aproximação das equipes; o alinhamento dos processos de trabalho para, consequentemente, ofertar um serviço de qualidade à população; além das melhorias de gestão e estrutura física.

O coordenador de Saúde Bucal da SES-MT, Alyrio Metello Filho, também fez um balanço positivo do encontro. “Deu uma nova visão da questão da saúde bucal que há muito tempo não tínhamos. Agora estamos mais próximos desses profissionais para, dessa forma, darmos um rumo na política estadual em saúde bucal”, avaliou.

Programação

Os participantes ainda assistiram três apresentações. A primeira delas foi com a doutora em Ciência Odontológica (Unesp) e membro do Núcleo Técnico Científico do Telessaúde da SES-MT, Diurianne França, que falou sobre o “Telessaúde MT – Teleodontologia”.

A segunda palestra foi sobre a “Organização da rede de atenção à saúde bucal no país”, ministrada pela coordenadora geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde e especialista em Gestão em Saúde, Rogéria de Azevêdo. O doutor em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP) e também professor titular da USP, Paulo Narvai, ficou responsável pela terceira palestra, em que foi abordada a “Política Nacional de Saúde Bucal, SUS e modelos de atenção”.

Para o secretário-geral do CRO-MT, José de Figueiredo, o encontro é reflexo de um compromisso da autarquia com os profissionais da área e também com a população. “Estamos felizes com o resultado alcançado no encontro, com todos que vieram, e sabemos que é importante discutir os rumos da nossa odontologia, de como a queremos para o presente e o futuro e o quanto dessas ações refletem na comunidade em geral”, declarou. (Com informações da assessoria do CRO-MT)