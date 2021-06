Encontro debate ampliação da rede de assistência ao migrante

Os dez dias de fechamento da trincheira Jurumirim (avenida Miguel Sutil) para obras do Governo do Estado, os agentes de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) registraram um pequeno número de ocorrências nas rotas alternativas disponilizadas. A trincheira está parcialmente interditada desde a última quarta-feira (9) para que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) realize obras de recuperação e restauração. Os agentes estão no local para orientar os motoristas nos horários de pico: 7h às 8h e das 17:30 h até às 19h30. Nesses horários, o trânsito fica mais lento, e por isso, as rotas alternativas são sugeridas.

Os motoristas que estão no sentido Rodoviária/Coxipó, podem acessar pelo bairro da Lixeira, Areão e podem sair na Fernando Corrêa. Ou podem seguir em frente e sair próximo ao Fort Atacadista e retornar a Miguel Sutil. Já sentido Fernando Corrêa/ CPA, na rotatória que dá acesso a estrada Jornalista Arquimedes P. Lima (estrada do Moinho), o motorista pode acessar o Pedral ou Jd. Leblon , passar próximo a Energisa, no Barro Duro e sair no Bosque da Saúde ou seguir para a região da grande CPA. Os motoristas podem procurar outras rotas alternativas que fique melhor a cada um.

O período estimado de fechamento da trincheira Jurumirim é de sete meses para que seja corrigido um problema no sistema de drenagem de águas pluviais. A previsão é que, somente na parte inferior, deva ser retirado cerca de 1,5 metro de solo e substituído por outro de melhor qualidade. Essa obra foi orçada em R$ 50,5 milhões e estava no pacote das grandes obras de mobilidade que seriam entregues em 2014 – antes dos jogos da Copa do Mundo – a Capital foi uma das subsedes. Para realizar estes reparos na estrutura da trincheira, conforme o Governo do Estado, serão necessário um acréscimo de quase R$ 15 milhões.