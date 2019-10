Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos TCs tem mais de 120 inscritos

Acesso Rápido CONFIRA AQUI A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Mais de 120 servidores e conselheiros de diversos Tribunais de Contas do país se inscreveram para participar do Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas – 2019, que acontece nos dias 3 e 4 de outubro na Escola Superior do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em Cuiabá. Realizado pelo TCE-MT, por meio da Corregedoria e da Ouvidoria Geral, o evento conta com apoio institucional da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e do Instituto Rui Barbosa (IRB).

O evento reunirá membros e técnicos dos Tribunais de Contas com o objetivo de compartilhar conhecimentos consolidados na busca do aprimoramento e fortalecimento das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas e com resultados efetivos nas instituições.

O planejamento e a organização estão sob o comando dos conselheiros anfitriões Isaías Lopes da Cunha e Luiz Carlos Pereira, respectivamente corregedor-geral e ouvidor-geral do TCE-MT, além do corregedor-geral do TCE-RS, Marco Peixoto, e do ouvidor-geral do TCE-ES, Sebastião Carlos Ranna de Macedo.

Assessora da Corregedoria-Geral do TCE-MT e uma das palestrantes, Cristiane Laura de Souza disse que o encontro oportuniza aos participantes trocar ideias, informações e experiências sobre as políticas das Corregedorias e Ouvidorias. “É um período de discussões e reflexões sobre alguns temas que estão em debate no Brasil e no mundo, como compliance, e como podemos agregá-la às atividades correcionais”, destacou Cristiane.

As inscrições serão encerradas nesta segunda-feira (30/09). Até o momento, confirmaram presença conselheiros dos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Píauí, Rio Grande do Sul e Rondônia.

Confira a íntegra da programação.

Grupos de estudos

Um dia antes do encontro (quarta-feira, 02/10), equipes de estudos do Instituto Rui Barbosa (IRB) estarão reunidos na Escola de Contas, para discutir e alinhar questões procedimentais. Pela manhã, a reunião é do Comitê do IRB. À tarde, na sala 2, se reúne o grupo de servidores das Ouvidorias e, na sala 4, das Corregedorias.

A Escola Superior de Contas do TCE-MT fica na Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, 1, Centro Político Administrativo, Cuiabá, MT.

COMPARTILHE ESTE EVENTO

_____________

SAIBA COMO CHEGAR