Ensino híbrido não será adotado em municípios com alto risco para contaminação da Covid-19

O primeiro workshop do projeto MOVE_MT movimentou artistas, produtores culturais e empreendedores da economia criativa em Mato Grosso nessa quarta-feira (26.05). Realizado em formato online, o workshop ‘Inovação na prática: ferramentas para negócios e projetos de impacto’ marcou o início da ação desenvolvida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em parceria com o Oi Futuro.

Durante três horas, cerca de 100 participantes tiveram acesso a conceitos básicos e ferramentas práticas para inovação, tirando dúvidas e organizando informações para alavancar seus negócios e projetos. A formação gratuita foi ministrada por Marcio Jappe, mestre em Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

“Os participantes aproveitaram bastante o conteúdo oferecido nessa primeira atividade. Muita gente comentou que já consegue colocar em prática o que aprendeu. Com certeza, as próximas oficinas trarão o mesmo nível de aprendizado e ajudarão a desenvolver muitos projetos, sejam novos ou já estabelecidos”, destaca a superintendente de Desenvolvimento de Economia Criativa da Secel, Keiko Okamura.

Destinados exclusivamente a empreendedores residentes em Mato Grosso, outros três workshops gratuitos do MOVE_MT estão com inscrições abertas.

A próxima formação falará sobre testes de hipótese, desenvolvimento do produto e do cliente e os ciclos de interação e validação. Com o tema ‘Inovação também é pra você: modelagem de negócios inovadores’, o próximos workshop está agendado para o dia 9 de junho. Inscrição AQUI

O terceiro workshop do projeto será ‘Tecnologia para não desenvolvedores: você não precisa ser um desenvolvedor para ter um negócio digital’. Transformação digital, ferramentas para produtividade na criação de sites e aplicativos e o movimento “no code” serão os tópicos abordados no encontro, que acontecerá no dia 23 de junho. Inscrição AQUI

‘Pitch – técnica para apresentar seu negócio e conquistar clientes, parceiros e investidores’ é o quarto e último workshop dessa primeira etapa do MOVE_MT. A formação acontece no dia 14 de julho e vai ensinar a fazer uma apresentação de pitch, com ferramentas e exemplos práticos. Inscrição AQUI

Aceleração de Negócios Criativos e de Impacto Sociocultural

Na segunda etapa, o MOVE_MT vai selecionar até 30 iniciativas do Mato Grosso para participar do ciclo de aceleração que inclui mais de 2.500 horas de formação e mentoria.

Por meio de edital público, o projeto vai selecionar iniciativas dos segmentos artístico e cultural, de negócios digitais e de criações funcionais. Com R$ 257 mil reais em premiações repartidas entre os participantes, o objetivo é impulsionar a evolução dos negócios com ou sem fins lucrativos de diversas áreas, como audiovisual, música, literatura, patrimônio cultural, artes visuais e cênicas, novas mídias, softwares, arquitetura, moda, games e gastronomia, dentre outras.

Os cinco empreendedores com melhor desempenho em toda a aceleração ganharão também um intercâmbio no Lab Oi Futuro para conhecer o ambiente de inovação da cidade e interagir com a rede do Labora.

No final do projeto, o Oi Futuro e a Secel-MT reunirão toda a experiência do MOVE_MT em um e-book que será publicado e disponibilizado gratuitamente.