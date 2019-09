Ensino Médio é tema de encontro na Seduc com coordenadores, assessores e formadores do Cefapro

As ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) em relação ao novo ensino médio foram debatidas nesta sexta-feira (06.09) no auditório da Secretaria. O encontro também discutiu a realização de um diagnóstico com os alunos, para saber o que eles pensam sobre o ensino. Participaram da reunião coordenadores escolares, assessores pedagógicos e formadores do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (Cefapro) de Cuiabá.

O encontro teve a presença da secretária de Estado de Educação Marioneide Kliemaschewsk, que em seu discurso de abertura lembrou que é importante focar nos alunos, na sala de aula, na formação continuada e também na avaliação.

A secretária adjunta de Gestão Educacional, Rosa Luzardo, explicou a necessidade de trabalhar algumas temáticas que os professores estão desenvolvendo em sala de aula no ensino médio. “É um trabalho iniciado com as 12 escolas pilotos que será expandido gradativamente para todo o Estado”, adiantou.

A assessora pedagógica de Cuiabá Luciene Veloso avaliou como positivo o encontro, principalmente para os coordenadores pedagógicos que vão levar as novas diretrizes às suas respectivas escolas. “O ensino médio precisa desse fortalecimento. As escolas estão se ajustando”, assinala.

Quem também compartilha da mesma opinião de Luciene é o coordenador pedagógico Josenil Araújo dos Santos, da EE Mercedes de Paula Soda, de Várzea Grande. “Precisamos trabalhar com afinco no ensino médio, pois o perfil é diferente do ensino fundamental. Nessa mudança, precisamos esclarecer todos os pontos”, explicou.

Segundo o coordenador do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Isaltino Alves Barbosa, outro ponto de destaque foi a definição de um questionário que será encaminhado para as escolas e respondido on-line pelos alunos, que farão uma análise do ensino e sobre a escola que têm e a que querem.

O coordenador explicou que o encontro foi ampliado para poder ter a presença de participantes das escolas Cuiabá e de Várzea Grande que atendem o ensino médio, além da participação de formadores do Cefapro de Cuiabá e assessores pedagógico das duas cidades.