Entes federativos já podem investir os recursos da sexta parcela do Pnae

Crédito: Agência CNM

Estados, municípios e o Distrito Federal já podem investir os recursos da sexta parcela de 2021 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o programa oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública, para melhorar os hábitos alimentares dos alunos. No total, foram distribuídos R$ 353,5 milhões.

O Pnae atende diariamente mais de 40 milhões de estudantes em cerca de 150 mil escolas. A transferência dos recursos é dividida em dez parcelas, de fevereiro a novembro de cada ano, correspondentes a 20 dias letivos por mês. Para saber o valor específico enviado a cada ente federativo, basta acessar o portal eletrônico do FNDE, em Liberação de recursos.

Pandemia – Com as aulas presenciais suspensas por conta da pandemia do coronavírus, o governo federal alterou a legislação do programa para possibilitar a entrega dos alimentos diretamente às famílias dos estudantes. Os produtos são distribuídos em forma de kits de alimentação, definidos pela equipe de nutrição local, de acordo com as determinações do Pnae, como respeitar os hábitos alimentares, a cultura local e a qualidade nutricional e sanitária.