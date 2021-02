Entidades debatem sobre a implantação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico

Crédito: Agência de Notícias da AMM

Os representantes das entidades do Fórum Agro, Associação Mato-grossense dos Municípios e parlamentares, se reuniram nesta quinta-feira (11) para a apresentação da análise do Impacto Produtivo e Logístico da proposta do Zoneamento Socioeconômico Ecológico, realizada pelo Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária-IMEA. O objetivo foi debater com as instituições as dificuldades da implantação do ZSEE e formalizar um pedido para a realização de um novo estudo atualizado do Zoneamento para as regiões de Mato Grosso.

Na avaliação do presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, o zoneamento pode afetar o desenvolvimento do estado, restringindo algumas atividades que tem na sua base econômica a produção agrícola. “Nosso objetivo é formalizar o pedido aos governantes que suspendam a consulta e refaçam o estudo do ZSEE, com dados mais atualizados, para que seja implantado uma proposta positiva para a população, que prevê na sua essência a produção de riquezas com sustentabilidade econômica, ambiental e social”, finaliza o Presidente.

Os prefeitos da região do Araguaia já haviam solicitado que a AMM, para acionar a Assembleia Legislativa e as entidades de classe que representam os setores econômicos, para que peçam ao governador Mauro Mendes para suspender a proposta. As lideranças também manifestaram contrário à proposta apresentada pelo governo estadual.

Por unanimidade ficou definido durante a reunião que as entidades irão formalizar o pedido a Assembleia Legislativa de Mato Grosso para que a população participe da consulta e manifeste o descontentamento com a proposta do novo zoneamento e que seja refeito o estudo de ZSEE.

O objetivo do zoneamento é organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas.

Participaram do encontro a Associação Mato-grossense dos Municípios, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, representantes da Deputada Janaina Riva, Nininho e Moreto, além da Aprosoja, Ampa, Acrimat, Acrismat, Aprosmat, IMEA e Famato.