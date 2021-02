Entidades pedem que Programa Buscar se torne lei

A Prefeitura de Cuiabá recebeu do Governo Federal, na tarde desta sexta-feira (26), mais 6.410 doses das vacinas que darão continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19 na Capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foram recebidas 2.060 de Coronavac e 4.350 da vacina Oxford/AstraZeneca. A SMS agora trabalha no planejamento para a retomada da imunização contra o coronavírus na capital, de acordo com as doses recebidas.

A última entrega de vacinas ocorreu no dia 19 de fevereiro, com 3.120 doses de Coronavac, encaminhadas pelo Ministério da Saúde via Secretaria de Estado de Saúde (SES). Todo o montante recebido até então serviu para imunizar 17.480 trabalhadores da saúde da rede pública e privada da cidade, inclusos no grupo 1 do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, além de 100% dos idosos institucionalizados, e para a vacinação da 1ª dose dos idosos com 85 anos ou mais e acamados da mesma faixa etária, definidos pelo Ministério da Saúde.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Valéria de Oliveira comemorou a chegada da nova remessa das vacinas, uma vez que que a campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”, havia sido suspendida devido a falta do imunizante.

“Vamos retomar a campanha com força total na próxima semana, com agendamento prévio, para evitar aglomerações e com todas as medidas sanitárias necessárias, principalmente neste período em que a pandemia tem ganhado força. Em breve divulgaremos com exatidão quais os grupos e faixas etárias estarão contemplados nesta etapa da imunização”, comentou Valéria.

No total foram imunizadas mais de 23 mil pessoas até esta quinta-feira (25), de acordo com os dados atualizados diariamente pelo site da campanha (https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/), disponível no portal da Prefeitura de Cuiabá.