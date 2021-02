Entidades que integram Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher defendem a criação de protocolo de gestão

Crédito: Divulgação

Representantes de diversas entidades governamentais e não governamentais, se reuniram na AMM, nesta quinta-feira, com o objetivo de articular novos parceiros e integrar todos os municípios, visando a ampliação da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica contra as Mulheres. Para avançar na criação de uma estrutura integrada de apoio ás mulheres, as entidades defenderam a criação do protocolo de gestão com a definição do papel de cada um. O objetivo é garantir a assistência, o acolhimento, prioridade nas políticas públicas e garantir os direitos das mulheres vítimas da violência. A preocupação é com a crescente estatística de casos em Mato Grosso.

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, sensível á causa colocou o auditório da instituição á disposição para as reuniões e garantiu que mobilizará os prefeitos e prefeitas para um maior engajamento nesta luta, para estreitar as ações com a rede de proteção as mulheres. Ele sugeriu a participação de entidades como a APDM, UCMMAT, AMA e COEGEMAS, que já trabalham diretamente com os municípios de Mato Grosso. “É muito importante o envolvimento de todas estas entidades nesta rede. Devemos criar em cada município, com a o apoio dos gestores municipais, comitês ou núcleos de proteção ás mulheres vítimas de violência doméstica, que tenha também a participação de voluntários”, assinalou.

Outra ação sugerida por Fraga, será a classificação dos municípios por número de habitantes e estrutura disponível. “Defendemos também a distribuição de cartilhas e informativos nas residências com a finalidade de sensibilização dos moradores dos bairros e de áreas na zona rural dos municípios. Sugerimos uma reunião dos representantes da rede com o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho. A Assembleia tem feito campanhas e pode contribuir com a publicidade das ações que destinam às mulheres vítimas de violência”, disse ele.

A Deputada Federal, Rosa Neide, entregou na ocasião um protocolo de intenções para criação das Redes de Proteção e Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar em todos os municípios. As redes instaladas irão atender e trabalhar de forma preventiva a mulher em situação de violência doméstica e a rede estruturada é fundamental para acolhimento de vítimas. Ela ressaltou que é necessário a articulação integrada dos entes federativos no combate a violência “Estamos vivendo uma epidemia social dentro da epidemia da Covid-19. Em muitos lares, as relações humanas estão desestruturadas, com dificuldades no convívio, falta paz nas as relações sociais” argumentou a parlamentar. O Brasil já é classificado como o quinto país com maior número de feminicídios.

A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a Procuradora Glaucia Amaral, informou que a rede de enfrentamento da violência nos municípios, é necessário para que a legislação seja colocada em prática. Ela citou alguns municípios com grande número de homicídios. Outros já estão servindo de modelo no enfrentamento da violência. Segundo ela é necessário o engajamento de todos os gestores. “No momento, temos uma pandemia dentro de outra pandemia, com uma explosão de violência doméstica, e nem todos os casos são registrados nos Boletins de Ocorrência. Tem muitas mulheres que apanham e não saem de casa, porque não tem sequer uma cesta básica alimentar os seus filhos. Estas mulheres precisam de um lar, de um aluguel social e de todo o apoio da rede”, observou.

Participaram da reunião na AMM, os representantes da 1ª Vara especializada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/MT, Promotoria Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Fórum de Mulheres Negras de Mato Grosso, Defensoria Pública, Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Polícias Civil e Militar, Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá e Várzea Grande, Secretaria de Direitos Humanos, Núcleo de Políticas para a Mulher, Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, Patrulha Maria da Penha, Coletivo de Mulheres do campo e da Cidade, Câmara Federal e Câmara Setorial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.