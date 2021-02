Entrega de fardas e armamento motiva policiais e fortalece ações no combate à criminalidade

A partir desta terça-feira (02.02) até o dia 5 de março, o Governo de Mato Grosso, por meio da Polícia Militar, fará chegar aos policiais que compõem os 15 comandos regionais do Estado os 12.270 novos conjuntos de fardamento, além da primeira remessa de armamento: 1.300 pistolas Glock geração 05, a nova e moderna linha de arma empregada na atividade policial.

O governador Mauro Mendes afirmou que a entrega de fardamento é uma obrigação básica do Estado e que lamenta que por tantos anos, essa obrigação não tenha sido cumprida. “O Estado não pode deixar de cumprir o que é sua obrigação, isso é algo tão ruim que faz com que perca até sua capacidade de cobrar dos seus servidores”, avaliou.



Sobre as novas as armas, o governador destacou ser um instrumento de trabalho, de defesa pessoal e de reação. “O policial precisa estar bem preparado e equipado para essa reação, se for necessária”, completou.

Durante a entrega simbólica das primeiras fardas, no auditório do Quartel do Comando Geral da PM, em Cuiabá, o comandante-geral da PM, coronel Jonildo José de Assis, considerou que as novas pistolas representam uma virada histórica no material bélico da Polícia Militar.

“Esse é um armamento moderno, que segue padrões internacionais de fabricação e que além de bem equipar os policiais vai proporcionar mais segurança ao cidadão mato-grossense”, pontuou.

Assis ainda lembrou que há cinco anos, mesmo sendo um direito do policial, o Poder Público não vinha oferecendo o fardamento. Agora, com um esforço e priorização da Segurança Pública, o Governo adquiriu e está entregando dois conjuntos de fardas para cada policial. Foram adquiridas 12.270 fardas (calças e gandolas), 6.137 coturnos, 14.254 camisetas e 6.616 gorros.

O secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, destacou que os investimentos e compromisso do Governo do Estado com a área da Segurança Pública é a ‘colheita do plantio’ dos primeiros anos de gestão.

“Começamos 2019 com um Estado que não conseguia pagar salários e faltavam viaturas paras as atividades mínimas dos policiais. Mas 2021 começamos entregando 250 novas viaturas para todas as forças de segurança, salário em dia, fardamento e armas modernas. O compromisso de investimentos não é somente para combater o crime, mas levar a segurança que a sociedade merece e pela qual paga,”, completou o secretário.



Tanto o governador Mauro Mendes, como o comandante da PM e Bustamante, fizeram questão de destacar a parceria da Assembleia Legislativa para aquisição de mais armamento. Além das primeiras 1.300 que estão sendo entregues esta semana, o Estado está em processo de aquisição de mais 1 mil pistolas.

O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, representando diversos parlamentares presentes no ato, falou da importância dos investimentos na Segurança e garantiu que o Legislativo continuará fazendo cortes que permitam destinar recursos para investir em setores como a Segurança Pública.

O sargento Luciano Karim, do Grupo de Apoio (Gap) do 4º Batalhão da Polícia Militar de Várzea Grande, foi um dos primeiros a receber o conjunto de fardamento e a nova pistola. Para Karim, depois de cinco anos adquirindo a farda com o próprio salário, os policiais começam a sentir seus direitos respeitados e valorizados profissionalmente, assim como a chegada de novos armamentos, de uma pistola moderna, de padrão internacional e mais apropriada para a atividade policial.