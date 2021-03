Entrega de praça no Dom Aquino ratifica parceria entre Prefeitura, Câmara de Vereadores e bancada federal

O Dom Aquino, situado na região Leste e considerado uma dos bairros mais tradicionais da Capital, recebeu da Prefeitura de Cuiabá um novo espaço de lazer e integração social. A Praça Santa Terezinha foi entregue na manhã desta sexta-feira (05) pelo prefeito Emanuel Pinheiro e está localizada na Rua Desembargador Costa Ribeiro.

“Encerramos a semana entregando mais uma área de lazer, de comunhão de confraternização comunitária para a população do tradicional bairro Dom Aquino. A praça Santa Terezinha fica no coração do bairro e foi totalmente requalificada, com uma estrutura que atenda a necessidade de todas as idades”, explicou o prefeito.

Segundo relatado pelo chefe do Executivo municipal, a entrega da praça pública é fruto de um trabalho em parceria, que resulta em ações para a melhoria na qualidade de vida da população. De acordo com ele, a atuação em conjunto, continuará sendo uma marca da Prefeitura para que Cuiabá continue avançando.

“A construção dessa área foi possível graças ao empenho do vereador Renivaldo Nascimento, que é um legítimo representante da região, aos recursos que o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto tem conseguido em Brasília, e também pelo trabalho incansável dos secretários Vanderlúcio Rodrigues e José Roberto Stopa”, destacou Emanuel.

No local, foram executados os trabalhos de limpeza completa do área, instalação de iluminação de LED, construção de um novo piso de concreto, além da colocação de bancos e lixeiras. Seguindo todas as normas de acessibilidade, a praça conta ainda com academia ao ar livre e playground.

“É um local que há muito tempo é sonhado pela comunidade. Nessa relação de parceria entre a Câmara de Vereadores e Prefeitura, a Câmara Federal também está buscando garantir novos recursos, para que Cuiabá possa cada vez mais investir na revitalização da cidade”, argumentou o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho.

Além dos espaços de lazer, já foi beneficiado com o CEIC Mariana Fernandes, reforma da unidade básica de saúde e entrega do Centro de Especialidades Odontológicas. Autor da indicação para revitalização da Praça Santa Terezinha, o vereador Renivaldo Nascimento agradeceu a nova demanda atendida.

“A população do Dom Aquino agradece. Essa área estava há muitos anos abandonada e com a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, que é humanizada, foi transformado em mais um ponto de lazer e acolhimento aos moradores”, comentou o parlamentar cuiabano.