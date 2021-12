Equipe da Assistência Social visita Casa de Apoio de Davi e projeta ações

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência realizou nesta quarta-feira (15), ação in loco na Casa de Apoio de Davi, em Cuiabá, para diagnóstico da atual situação da entidade que abriga pessoas em situação de dependência química.

A medida foi acordada após audiência de conciliação – realizada no início desse mês e que foi presidida pelo juiz da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, Bruno D’Oliveira Marques. Na audiência, definiu-se pela criação do Comitê Intersetorial formado por representantes do Município e Governo do Estado. O prazo fixado foi de 90 dias para que em conjunto, sejam definidas medidas e ações a serem executadas a curto, médio e longo prazos.

Dados apresentados pela direção da entidade apontam que no local residem em média 400 pessoas. “Esse trabalho feito pela equipe de abordagem social possibilitará o conhecimento da real situação, e poderemos visualizar se houve melhorias ou não, bem como dialogar com a instituição para definição dessas medidas”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Na manhã de hoje iniciou-se o cadastramento dos abrigados e foi identificada a necessidade de atendimentos de saúde. Por isso, a equipe da Saúde do Programa de Assistência Médica e Odontológica Rural (AMOR) esteve no local para aplicação de vacinas, aferição da pressão arterial e encaminhamentos para a rede básica de Saúde.

“Essa foi a primeira ação adotada a curto prazo. O próximo passo será a visita em um imóvel para possível locação para acolhimento dessas pessoas”, pontuou Ferreira.

“A Prefeitura de Cuiabá preza pela humanização dos serviços, oferecendo condições adequadas para atendimento e tratamento dessas pessoas em situação de extrema vulnerabilidade”, finalizou a secretária.