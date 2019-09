Equipe da Empaer retoma atividades em Barão de Melgaço

Foto: DIEGO SAPORSKI

Na tarde desta quarta-feira (25), o deputado Dr. Eugênio (PSB) esteve no distrito de São Félix do Araguaia, município de Espigão do Leste, onde visitou os afetados pela forte tempestade que aconteceu no domingo (22). Muitas casas no local foram destruídas.

Autoridades da região, a prefeita de São Félix do Araguaia, Dra. Janailza, e a vereadora, Cida Brandão, acompanharam o deputado na visita ao distrito. Uma das casas afetadas foi a do músico Sawid, de 55 anos, que mora com a esposa e os três filhos. O casal vinha construindo aos poucos a residência que foi muito afetada pela tempestade.

“Temos que dar atenção à população, pois são muito sofridos e precisam de cuidados. Todos trabalhadores que lutam todos os dias merecem nossa atenção”, afirmou o deputado estadual.

Segundo a prefeita de São Félix do Araguaia, esta sendo preparado um relatório para que seja detalhado todo o prejuízo e o número exatos de afetados. “O relatório será enviado à Defesa Civil do Estado, acredito que hoje (26) mesmo, com todas as informações. Estaremos acompanhando de perto o encaminhamento”, assegurou a prefeita.

Ainda na segunda-feira (23), antes de visitar o distrito, o deputado se reuniu com representantes do Executivo estadual para repassar as informações sobre o ocorrido no distrito. “Como representante do Araguaia esta é a minha obrigação, levar a voz desta gente para que sejam ouvidos. Vamos acompanhar de perto e buscar ajuda”, disse o deputado após reunião no governo.

Outras ocorrências – Diversas cidades foram afetadas pela forte chuva ocasionada no último final de semana, prova disso é que ventos fortes também derrubaram uma torre de 117 metros de altura, feita de ferro, pertencente à Rádio Progresso, em Alta Floresta. Construída há apenas dois anos, técnicos avaliam se a estrutura ainda poderá ser reaproveitada. Antenas e cabeamento também foram danificados, deixando a emissora fora do ar.