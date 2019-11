Equipe de campo da Sema recebe fardamento

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) e a Agência Nacional de Águas (ANA) promovem, nesta terça-feira (05.11), o seminário “Aperfeiçoamento de Ferramentas Estaduais de Gestão de Recursos Hídricos no Âmbito do Progestão – Segurança de Barragens em Mato Grosso”. O objetivo do evento, que será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (Fiemt), é sensibilizar a sociedade acerca dos riscos de não realizar manutenção preventiva em barragens hídricas, localizadas em propriedades rurais, além de apresentar ferramentas de segurança de barragens.

Participam do seminário autoridades, gestores, técnicos, pesquisadores e especialistas em segurança de barragens no estado do Mato Grosso.

Serviço:

Evento: Seminário: “Aperfeiçoamento de Ferramentas Estaduais de Gestão de Recursos Hídricos no Âmbito do Progestão – Segurança de Barragens em Mato Grosso”

Data: 5 de novembro

Horário: 8h às 18h

Local: Auditório da FIEMT – Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4.193 – Centro Político Administrativo, Cuiabá – MT

Assessoria de Imprensa:

Ipea: Beatriz Borges – (61) 2026-5191

Sema (MT): Juliana Carvalho – (65) 3613-7359