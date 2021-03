Equipe de Esporte isola equipamentos comunitários de áreas públicas para evitar contágio

Legenda:

Alunos inclusos da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino estão recebendo visitas domiciliares de acolhimento nesse período em que as aulas presenciais estão suspensas por conta da pandemia. A iniciativa é da equipe de profissionais do Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão “João Ribeiro Filho”, que estão realizando as visitas entre os dias 08 e 19 de março.

Observando todos os cuidados de biossegurança, as professoras se caracterizam de personagens infantis para levar abraço afetuoso e um pouquinho de carinho para os alunos inclusos, que nesse momento de pandemia estão impedidos de frequentar a escola e participar das atividades no Centro Municipal.

Conforme explica a coordenadora-geral do Centro Municipal, Benedita Loadir Pereira Leite, nesta primeira etapa serão visitadas 70 unidades educacionais do total de 82 que atendem alunos inclusos, sendo 49 escolas urbanas, duas do Campo e 19 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). As demais unidades serão visitadas na segunda etapa.

“Nesse momento tão difícil, queremos levar um pouco de carinho e acolhimento para alunos e familiares. Essa visita é uma forma de demonstrar valorização de todos e o resgate da autoestima”, destaca.

Além de professores, as visitas são acompanhadas também por profissionais da saúde, entre eles fisioterapeutas, assistentes sociais e psicólogos.

Na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) “Tenente Abílio da Silva Moraes”, são atendidos sete alunos inclusos, um deles é a aluna Kauane da Silva Moraes, que recebeu a visita da equipe na terça-feira (09). A menina, que é deficiente visual, se emocionou com a chegada das professoras.

“Essa visita foi muito importante para ela, pois já estava com muita saudade desse contato com os professores. Estou muito feliz porque isso demonstra que eles não se esqueceram da minha filha”, ressaltou a dona de casa, Gonçalina Benedita Elias, mãe de Kauane.

Quem também recebeu a vista foi o pequeno Enzo Gabriel, que é autista e aluno do CMEI Isabel Pinto. A mãe de Enzo, a dona de casa Ariane da Silva Mascho, disse que o filho sente muita falta da escola e dos professores, e esse contato é muito importante pra ele. “Todos os dias ele tinha a rotina de se arrumar, colocar o uniforme e ir para a creche. Essa visita fez com que ele se recordasse um pouquinho disso”.

De acordo com a coordenadora Benedita Pereira Leite, atualmente, o Centro Municipal João Ribeiro Filho atende cerca de 500 alunos inclusos, mas esse número ainda pode aumentar, pois a equipe ainda está em processo de avaliação dos novos alunos que foram matriculados na rede municipal este ano.

O centro é referência em Mato Grosso com atividades para crianças que apresentam autismo, síndrome de Down, deficiência física, visual, auditiva, deficiência intelectual e outros transtornos de hiperatividade (TDH), transtorno de leitura e escrita (Dislexia) e transtorno de aprendizagem. Esses alunos recebem atendimento especializado nas áreas de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, serviço social e Psicomotricidade Aquática.

“Para nós do Centro João Ribeiro a maior importância do nosso trabalho é o compromisso e responsabilidade com o sistema público de ensino, sendo um elo entre a escola e a família, no sentido de orientação e atendimento aos alunos inclusos na Rede Municipal de Ensino”, acrescenta Benedita Loadir.

A coordenadora lembra que a previsão é que no dia 5 de abril as aulas presenciais na rede municipal se iniciem de forma híbrida, ou seja, parte presencial e parte não presencial. Com isso, o Centro Municipal, que atende cada aluno uma vez por semana, passará a fazer esse atendimento a cada duas semanas. Um grupo de 50% dos alunos será atendido em uma semana e outro na segunda semana. “Vamos seguir todos os protocolos de segurança para garantir a saúde dos profissionais e de nossos alunos”, garante a coordenadora.

A equipe do Centro Municipal também está visitando as escolas que tem alunos inclusos para compartilhar orientações e sugestões referentes ao ensino remoto e híbrido. “Vale ressaltar que essa nossa ação é para os alunos da educação especial e inclusiva”.