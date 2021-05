Equipe Multidisciplinar do Espaço de Acolhimento ganha reforço no quadro de profissionais com psiquiatra e psicólogo infantil

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, visitou a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência na última semana. Na ocasião, o gestor conversou com a secretária municipal de Assistência Social, Hellen Ferreira sobre as principais demandas e projetos que serão desenvolvidos ao longo desse ano.

“Estou retomando gradativamente as visitas nas secretarias. Dessa forma consigo acompanhar de perto como estão as instalações de cada unidade, tendo uma visão melhor de como está a administração e principais necessidades. Sou um prefeito que gosta de andar, estar perto, criando uma sinergia melhor com a equipe, além de me fazer sentir melhor como chefe do Executivo Municipal”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O gestor elencou alguns dos assuntos colocados em discussão foi em relação ao projeto “Prato Cheio”, que brevemente será lançado pela primeira-dama Márcia Pinheiro que tem um cuidado especial com a pasta social do município, sendo essa mais uma ação voltada para a população em extrema vulnerabilidade.

“É imensa a satisfação em receber a visita do nosso prefeito Emanuel Pinheiro, principalmente nesse momento de pandemia, esse olhar de carinho do prefeito é significante pois é uma forma de reconhecimento do nosso trabalho, voltado para a população que mais precisa dos serviços ofertados pelo poder público. È meta da gestão trabalhar sempre na busca de ofertar serviço de qualidade e excelência. Ficamos muito honrados com a visita”, observou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Além da Assistência, o prefeito já visitou a Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico onde foram tratados assuntos como um novo programa de fomento econômico para auxiliar os empresários penalizadas com a pandemia, previsto para ser lançado ainda no mês de maio.

Outra agenda foi cumprida na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer onde foram tratados temas como a inauguração do Beco do Candeeiro, entrega do estádio Dutrinha, dentre outros.

“Estamos retomando, de forma segura e devagar, devido a pandemia do coronavírus as nossas atividades. Será uma das minhas prioridades. Sou um prefeito que gosta de andar, estar sempre perto. Não temos um cronograma definido, tudo vai depender da situação do Covid-19 na capital”, finalizou Pinheiro.