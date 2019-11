Equipes com mais de 20 integrantes tem desconto em corrida da Polícia Militar

Neste domingo (03.11) será realizada a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e, na reta final para o grande dia, a expectativa e a ansiedade tomam conta dos alunos que vão participar desse processo. Nessa hora, a escola tem papel fundamental para garantir o sucesso dos estudantes.

A Escola Estadual Plena Professor Antônio Epaminondas, localizada no bairro Lixeira, em Cuiabá faz um trabalho especial com os 15 alunos do ensino médio que farão a prova.

Rômulo Figueiredo, professor de Projetos de Vida e Estudo Orientado, explica que trabalham com o pós-médio, que é voltado para a preparação dos jovens que vão prestar o Enem ou vestibular este ano. “Estamos fazendo um trabalho que traz essa proposta pedagógica com o intuito da preparação desses alunos, do desenvolvimento pedagógico, das disciplinas, das capacidades e habilidades que caem no Enem”, explica.

Outra disciplina que trabalha com foco no Enem é o Estudo Orientado, dirigido para as perspectivas da profissão que o aluno vai seguir na faculdade. “Através do estudo orientado ele vai conhecer o que a profissão que ele escolheu desenvolve, quais são as áreas de trabalho e o piso salarial. Vai também estudar as questões de português e matemática da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ou seja, um conjunto de preparativos para que eles possam realizar uma boa prova”.

Além de trabalhar a parte pedagógica, a escola também trabalha o emocional com os alunos. “Hoje, a maior dificuldade deles é a ansiedade e o equilíbrio emocional. Mas estamos trabalhando para sanar essas diferenças”, explica o professor Rômulo Figueiredo.

Natali Fernandes Tosta, 18 anos, é uma das alunas que está ansiosa para o dia. “Mesmo com todas as mudanças que ocorreram no Enem este ano, minhas expectativas são bem positivas, principalmente porque estudo em uma escola em período integral e acredito que aqui conquistei base suficiente para conseguir ingressar em uma universidade pública”, ressalta a aluna.

Heloisa Enis de Araújo, 17 anos, também está ansiosa, mas ao mesmo tempo confiante, porque os professores passaram essa confiança a eles. “Estou muito ansiosa porque esse é um ponto crucial da minha vida e o que vai decidir o meu futuro. Estudo oito horas por dia, pois meu foco é passar em uma universidade federal”, disse a garota, que pretende cursar agronomia na UFMT.

“Aqui na escola temos o projeto de vida e o estudo orientado. No projeto de vida eu estou traçando o que eu quero, o curso e a faculdade que eu quero”, acrescenta.

A Escola Estadual Plena Ramon Sanches Marques, de Tangará da Serra (a 239 quilômetros de Cuiabá), também realizam projetos para ajudar os alunos nas provas. Pelo menos 20 alunos da escola farão o Enem.

A professora Agna correa Britis Baldissarelli, orientadora da Área de Linguagem, explica que, em uma parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), eles realizam a oficina de “Textos e Contextos do Enem II” com foco na área de Linguagem. A escola também promoveu aulões das áreas de Humanas e Ciência da Natureza e Matemática. “Os alunos do terceiro ano estão ansiosos para a prova, mas a ansiedade é comum, até porque é a primeira vez que vão participar”, observa.

“Esses aulões nos ajudaram muito, me sinto bem preparada”, completa Isabelly de Sousa Pereira, 18 anos.

Na EE André Avelino, bairro Morada da Serra, os alunos tiveram aulas de reforço no período noturno. Apesar de ansiosos, eles também estão confiantes e otimistas.

“Estou com o pensamento positivo e pronta para fazer as provas. As aulas foram muito importantes para mim porque eu saí do nível zero e cheguei ao excepcional”, destaca a aluna Claudineia Paula dos Santos, 18 anos.

“Consegui aprender muito. Os professores me ajudaram, sinto que estou preparada e vou me dar muito bem”, diz Bruna Cristina Souza.

Provas

No dia 3 de novembro serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A aplicação terá cinco horas e trinta minutos de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início das provas.

No dia 10 de novembro serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A aplicação terá cinco horas de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início das provas.

O aluno deve chegar com antecedência ao seu local de prova. Em Mato Grosso, os portões de acesso serão abertos às 11h e fechados às 12h, no horário local. Após o fechamento dos portões, ninguém mais entra. A aplicação das provas começa às 12h30 e termina às 18h, no primeiro dia, e às 17h30, no segundo dia, sempre no horário local.

A aplicação de provas para participantes que tiveram solicitação de tempo adicional aprovado terá início às 12h30 e término às 19h, no primeiro dia, e às 18h30, no segundo dia.

No caso da aplicação de provas para participantes que tiveram solicitação de recurso de videoprova em libras aprovado, terá início às 12h30 e término às 20h, no primeiro dia, e às 19h30, no segundo dia, sempre na hora de Mato Grosso.

Para realizar o Enem é preciso levar apenas um documento de identificação original com foto; comprovante de inscrição; caneta preta fabricada com material transparente; comidas e bebidas leves.

As provas do Enem são estruturadas a partir das Matrizes de Referência, disponíveis no Portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep). O exame é constituído de quatro provas objetivas com 45 questões de múltipla escolha cada e uma redação em Língua Portuguesa.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho escolar ao final da educação básica. Realizado anualmente pelo Inep, desde 1998, o Enem colabora para o acesso à educação superior, por meio do Sisu, do Prouni e de convênios com instituições portuguesas – e a programas de financiamento e apoio estudantil, caso do Fies. Os resultados também permitem o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais.

Conforme lembra Maria Aparecida Perez Tolo, Técnica do Núcleo de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), depois de ficar o ano todo concentrado nos estudos, é preciso tomar alguns cuidados para evitar complicações no dia da prova. “Durma bem na noite anterior, chegue no local da prova com antecedência e coma alimentos leves”, recomenda.