Equipes de Saúde do Novo Colorado I e II atenderão em outras unidades temporariamente

Mais de 4 mil profissionais da rede pública municipal de ensino de Cuiabá participaram nesta sexta-feira (31), no Hotel Fazenda Mato Grosso, da solenidade de abertura do ano letivo de 2020. Ao lado do secretário de Educação, Alex Vieira Passos e da secretária adjunta de Educação, Edilene Machado, o prefeito Emanuel Pinheiro deu as boas vindas aos servidores da Pasta, em especial aos empossados do último concurso público que estão começando uma nova jornada. Falou dos desafios e avanços da pasta para este ano, e reafirmou o compromisso de respeito e valorização profissional da sua gestão para com os alunos da rede pública e os profissionais da Educação, prioridades da sua gestão.

“Na nossa gestão, a Educação Pública é tratada com respeito e prioridade e sabemos que qualquer transformação passa pela valorização do ser humano e, do primeiro dia ao último ano do meu mandato quero dizer a vocês do orgulho e da minha felicidade, que são as mesmas em ser o prefeito da nossa Capital. Vamos continuar avançando, qualificando cada vez mais a Educação Pública Municipal para que o processo ensino aprendizagem seja cada vez mais uma referência. Este ano será de mais avanços e de consolidação das políticas públicas voltadas à Educação”, salientou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Ao falar para os profissionais, Emanuel Pinheiro citou várias ações e investimentos prometidos na primeira aula inaugural do seu mandato e que foram rigorosamente cumpridos como salários em dia, no último dia do mês, pagamento do RGA e ganho real, elevação, Lei Orgânica encaminhada para a Câmara Municipal após seis anos de discussões, a finalização da Política Pedagógica do Município – a Escola Cuiabana -, condições de trabalho, reestruturação da rede física, o Programa Climatizar é Humanizar, Bom de Bola Bom de Escola e ações e projeto voltados para a valorização do servidor e da Educação, além de outros muitos que estão sendo implementados e ampliados como o Programa Escola da Inteligência. Emanuel Pinheiro citou ainda a entrega dos Kits Uniforme Escolar no ano passado, e do Kit Material Escolar.

A solenidade de abertura do ano letivo contou com a participação da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, dos vereadores Luis Cláudio de Castro Sodré e Mário Nadaf, do presidente do Conselho Municipal de Educação, Luiz Jorge e do presidente do Sintep-Cuiabá, João Custódio, diretores, professores e técnicos, entre outros.

Programação

Nas duas palestras ministradas pela manhã e no período da tarde, foram tratados temas atuais. Pela manhã a palestrante foi a socióloga Lourdes Atiê. Ela falou para cerca de 2 mil Professores e Equipe Técnica sobre a Escola Contemporânea e a Gestão Pedagógica.

No período da tarde, foi a vez dos Técnicos e Equipe Gestora com o tema Gestão da Emoção: Construindo uma Educação de Excelência, ministrada pelo consultou Dieikson Carvalho.

Lourdes Atiê disse que só sobreviverá e fará sentido no século XXI a escola que tenha identidade, a escola que saiba o que ensina e o professor que esteja totalmente incorpordado na sua função, que se vê como intelectual do conhecimento. “Hoje estamos vivendo um tempo de posicionamento ético acima de tudo, ambiental, moral e educativo, que não é apenas sala de aula. A Educação é um grande guarda-chuva. Não acontece só na escola. O que nos esperamos do século XXI é que a escola tenha uma relevância e que a cidade assuma o seu papel educativo. Então Educação é cidade mais a escola”, destacou Lourdes Atiê.