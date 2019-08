Equipes finalizam atuação em Sorriso com três presos por transporte ilegal de madeira

A Operação Abafa Amazônia finalizou nesta quarta-feira (28.08) a 5º edição com apreensões e multas aplicadas na Região Médio-Norte de Mato Grosso. Durante a operação, três pessoas foram conduzidas à delegacia de Nova Ubiratã, pelo envolvimento no transporte de madeira ilegal.

Os municípios alcançados foram Sorriso, Vera, Paranatinga, Feliz Natal e Nova Ubiratã. Em 10 dias, a força-tarefa publicará um relatório com dados e as conclusões da operação.

A ação é uma iniciativa do Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional (Ciman-MT), que empregou 29 servidores de diversos órgãos, que se locomoveram em sete viaturas e duas aeronaves, percorrendo estradas federais, estaduais e vicinais na repressão aos ilícitos ambientais.

O comandante da operação, tenente-coronel BM Dércio Santos, afirmou que a ação foi positiva “pela integração de três secretarias estaduais com um único propósito”. As Secretarias de Meio Ambiente, de Segurança Pública e a Casa Civil participaram da ação, por meio de suas organizações.

Outras edições da Operação Abafa Amazônia serão realizadas durante o período proibitivo, com o intuito de coibir e responsabilizar as queimadas ilegais, incêndios florestais e desmatamento. A previsão é de que na próxima semana, a partir do dia 2 de setembro, Sinop seja a base da operação, que terá fiscalizações em Marcelândia, Cláudia e União do Sul. A operação seguinte será na Região do Araguaia, com data ainda a ser definida pelas instituições parceiras.

Fazem parte do Ciman, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, Ibama, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, Fundação Nacional do Índio, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, Perícial Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, Delegacia Especializada de Meio Ambiente e Polícia Militar de Proteção Ambiental.