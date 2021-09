Ernesto Manoel Barbosa

A Prefeitura de Cuiabá finalizou mais uma importante etapa no processo de duplicação da Avenida Dante Martins de Oliveira. Coordenado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, o levantamento do muro de gabião no córrego que passa pela via foi concluído, assegurando a estabilidade necessária para o solo do local. Além disso, ao mesmo tempo, a pavimentação também foi ampliada.

O córrego possui cerca de 200 metros de extensão e teve suas paredes totalmente reforçadas com a estrutura de contenção que garante toda segurança para a obra de duplicação sem prejuízos ao fluxo da água que passa pelo trecho. O muro foi construído com gaiolas metálicas de aço galvanizado, evitando a oxidação. As gaiolas são preenchidas com pedras, que reforçam as paredes e eliminam as possibilidades de desbarrancamento.

Somado com o levantamento do muro de gabião, a construção da pavimentação também avançou, alcançando um trecho de aproximadamente 400 metros na última semana. Com isso, dos mais de dois quilômetros estabelecidos no projeto, pelo menos 800 metros já receberam o asfaltamento e a rede de drenagem de águas pluviais. A obra abrange ainda construção de meio-fio, calçada, ciclovia, sinalização e uma nova iluminação.

“O prefeito Emanuel Pinheiro lançou esta obra no segundo semestre de 2020 e, seguindo o ritmo determinado por ele, estamos avançando de forma satisfatória com o trabalho. Essa é uma das mais importantes vias da cidade, responsável por ligar centenas de bairros das regiões Leste e Norte à área central. É mais uma obra de qualidade, que melhora a vida da população”, comenta o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

O percurso total do projeto compreende uma extensão que inicia na altura do Residencial Santa Inês e segue até o fim da avenida, na divisa entre os bairros Planalto e Novo Horizonte. A intervenção faz parte do programa Minha Rua Asfalta, desenvolvido desde 2017, e recebe um investimento de R$ 2.329.558,39. Todo o recurso tem como origem uma operação de crédito formalizada, em 2019, com o Banco do Brasil.

A obra de duplicação da Avenida Dante Martins de Oliveira, popularmente conhecida como Avenida dos Trabalhadores, foi encontrada paralisada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, ao assumir a Prefeitura de Cuiabá, em 2017. Durante um longo período, o gestor precisou fazer um grande trabalho de articulação para garantir o recurso, a realização de uma nova licitação e as adequações necessárias no projeto básico.