Escola cria “mesa solidária” com doações às pessoas que passavam pela rua

Em tempos de pandemia e aulas não presenciais, a Escola Estadual Julieta Xavier Borges, localizada no município de Barra do Bugres (a 168 quilômetros a médio-norte da Capital) não ficou parada. A equipe gestora realizou a ação Natal e Solidariedade duas Palavras que Combinam, junto à comunidade escolar que respondeu com muitas doações deixadas na escola.

De acordo com a diretora Katia Sileni Venturi Rutz, a comunidade escolar acolheu a ideia proposta e tem continuamente contribuído com a doação de alimentos, brinquedos, vestimentas, calçados, entre outros itens. A mesa fica posicionada no espaço externo da escola para constantes retiradas das doações.

A escola foi decorada com tema natalino pelos servidores. Quem chegava com as doações foi recepcionado com alegria e o espírito de natal, uma forma de recompensar os participantes da ação.

A mesa tinha frases inspiradoras para as pessoas que buscavam as doações, havia uma frase direcionada: “Pegue somente o necessário para você”. Com isso, foi possível beneficiar o maior número possível de famílias.

“Fizemos essa ação junto com a equipe gestora com o intuito de minimizar os efeitos econômicos da pandemia e os impactos sociais locais, a instituição adotou essa iniciativa. O resultado foi o melhor possível”, comemora.