Escola de Barra do Bugres realiza “roda de conversa” com escritora mato-grossense

A Escola Estadual 7 de Setembro, localizada no Distrito Assari, em Barra do Bugres (180 km da capital), realizou uma tarde de conversa sobre literatura com Marta Helena Cocco, autora do livro “Sabichões”, selecionado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para compor o catálogo de acervos disponibilizados a todas as escolas do País. O evento faz parte das comemorações do Dia Nacional do Livro, na próxima terça-feira (29.10).

Na ocasião, a escritora participou de uma “roda de conversa” com alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Os pequenos leitores tiraram dúvidas a respeito dos livros “Lé e o elefante de lata” e “Doce de formiga”, ambos de sua autoria.

Segundo o professor Gilmar Santana Neves, as duas obras foram trabalhadas pelos professores em sala de aula durante duas semanas. Com isso, os alunos mostraram interesse em saber mais dos livros.

“Preparamos um teatro com os alunos das turmas do 4º Ano A e 5º ano B, obre o livro “Lé e o elefante de lata”. Foi uma surpresa agradável, pois os alunos foram elogiados pela criatividade e encenação”, destaca. Marta Helena ainda visitou as exposições de trabalhos feitos por alunos de outras turmas sobre o livro “Doce de Formiga”.

Após a roda de conversa literária com os alunos, a escritora participou de um encontro com os profissionais da educação da escola a fim de destacar a importância da literatura e da leitura para a plena aprendizagem do individuo.

A autora de livro infantis também compartilhou com todos a sua caminhada profissional na educação e as muitas experiências por ela vividas, o que foi muito gratificante e incentivador para os profissionais que estavam presentes.

“Foi um momento de grande incentivo à leitura, pois tivemos alunos das séries iniciais falando sobre obras literárias com a própria escritora. Não tinha como ser melhor”, ressaltou.