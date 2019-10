Escola de Governo abre inscrições para curso online de Noções de Gestão Pública Gerencial

A Superintendência da Escola de Governo, unidade ligada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), abre inscrições para o curso sobre Noções de Gestão Pública Gerencial. Ao todo, são ofertadas 250 vagas, na modalidade EaD (ensino a distância), para todos os órgãos e entidades do Executivo estadual, principalmente aos servidores lotados em unidades no interior de Mato Grosso.

O objetivo do curso é ofertar ao servidor noções básicas sobre a gestão da administração pública estadual com ênfase nas teorias do modelo gerencial, no intuito de ampliar o seu entendimento a respeito do aparelho estatal nas relações com o setor privado.

A capacitação será realizada on-line e tem uma carga horária total de 40 horas. Ela estará disponível no ambiente virtual de aprendizagem da Escola de Governo, com início no próximo dia 28 de outubro.

Para se inscrever o servidor deve procurar a Coordenadoria de Gestão de Pessoas do órgão em que está lotado e solicitar o código para efetuar a inscrição no site da Escola de Governo. As inscrições devem ser realizadas até o dia 18 de outubro.

Em abril deste ano foram ofertadas 223 vagas para o mesmo curso na modalidade EaD. Servidores de 26 municípios do Estado, além dos que atuam na Capital, foram capacitados. Este projeto da Escola de Governo é resultado do Levantamento de Necessidade de Capacitação (LNC), realizado em 2017.

Outras informações com a Coordenadoria de Gestão Educacional pelo telefone (65) 3613-3774 ou pelo e-mail: ead@seplag.mt.gov.br.

(Supervisão de texto de Nayara Takahara).