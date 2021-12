Escola de Governo abre inscrições para cursos na área de Inventário Patrimonial

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

Com ações destinadas para diversos setores de Várzea Grande, o deputado Eduardo Botelho (DEM) destacou a importância de investimentos que estão melhorando a distribuição de água no município. Botelho participou da inauguração da Estação de Tratamento de Água e Abastecimento – ETA do Grande Cristo Rei, nesta segunda-feira (20), que tem capacidade de produção de 320 litros por segundo e vai atender mais de 100 mil moradores de 72 bairros da região, graças ao investimento na ordem de R$ 23,6 milhões.

Botelho foi o interlocutor junto ao governo para a destinação de recursos à Prefeitura de Várzea Grande construir mais uma unidade, a nova ETA Barra do Pari, no bairro Chapéu do Sol, sendo R$ 26 milhões do Estado e o restante a contrapartida da Prefeitura, totalizando R$ 28,4 milhões. Essa obra está sendo licitada. Além de outra unidade na região de Bonsucesso, acredita que o problema crucial de falta d´água será resolvido.

“Com essa ETA Cristo Rei, mais as outras que estão sendo feitas, têm recursos garantidos, vai ser resolvido o problema de água em Várzea Grande, a Assembleia Legislativa está ajudando, o senador Jayme Campos, o governador Mauro Mendes e o prefeito Kalil muito empenhado, tenho certeza que até o final do ano que vem o problema estará solucionado”, disse Botelho durante o evento.

O governador Mauro Mendes (DEM) reconheceu o trabalho dos deputados, que tem ajudado na execução das ações. “É importante, a Assembleia Legislativa foi à base de sustentação para muitas das decisões que o governo tomou ao longo dos três anos. Eu agradeço aos deputados que têm colaborado com o governo e com os resultados importantes que temos construído nesses anos. A expectativa para o próximo ano é muito positiva. Mato Grosso vive um momento bom. Está provado que quando se trabalha com seriedade e aplica corretamente o dinheiro público as coisas acontecem e o resultado aparece.

De acordo com o presidente do Departamento de Água e Esgoto – DAE, Carlos Alberto Simões de Arruda, a nova unidade vai melhorar, significativamente, o sistema de abastecimento.

“Vamos ter a grata oportunidade de minimizar o sofrimento dessa população que tem padecido ao longo do tempo com a falta d´água. Nosso projeto é que os bairros sejam atendidos por 12 horas todos os dias, ou seja, vamos ter a possibilidade de diminuir a sazonalidade no abastecimento, fazendo com que os lares possam ser abastecidos. O trabalho dos deputados Botelho, Paulo Araújo, Dr. João, João Batista, a Assembleia está muito presente, temos que agradecer todo esforço que a Assembleia tem feito em prol de Várzea Grande. Temos uma demanda reprimida de 176 litros por segundo, ou seja, a cidade cresce muito acima da média nacional. Por isso, precisamos do apoio das bancadas federal, estadual, para atender essa demanda”, afirmou Arruda.

Da mesma forma, o prefeito Kalil Baracat reconheceu o trabalho em parceria. “É muito importante a participação do deputado Botelho, da Assembleia Legislativa porque somos parceiros de primeira hora, está sempre colocando emenda no município, debatendo com o governo em favor de Várzea Grande. Botelho tem investido emendas desde o início do mandato. É um parceirão, tanto é que representa o nosso município”, disse Kalil.