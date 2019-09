Escola de Governo capacita servidores para cargos de liderança

A Academia de Novos Líderes, programa da Superintendência da Escola de Governo, unidade ligada à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), realizou no início deste mês o seu 14º módulo, denominado “Gestão de Conflitos”. Na oportunidade, foram trabalhados com os servidores ferramentas para o gerenciamento de conflitos, por meio de técnicas e práticas aplicadas a situações vivenciadas no ambiente de trabalho.

“A ideia é fazer com que eles compreendam a natureza do conflito, aprendam a reconhecê-lo e a pensar nas possíveis soluções e tratamentos”, explica a coordenadora de Desenvolvimento e Valorização Profissional da Seplag, Flávia Soares, responsável por ministrar o módulo.

Ao todo, o programa atende 27 servidores de diversos órgãos do Executivo estadual. Baseado no método andragógico, que visa o aprendizado pelas experiências dos próprios alunos, o conteúdo das capacitações é trabalhado por meio de oficinas, nas quais os participantes são desafiados a aplicar os conceitos apresentados.

De acordo com a coordenadora da Academia de Novos Líderes, Luciana Cavalcanti, todas as etapas do programa foram pensadas numa escala voltada para o desenvolvimento comportamental do servidor. Segundo ela, para que os participantes desenvolvam maturidade no decorrer do processo.

“Buscamos desenvolver maturidade nos participantes para que eles consigam não só assimilar o conteúdo, mas também refletir como estão se comportando no ambiente de trabalho, com estudos desde a área do direito administrativo até chegar ao módulo de liderança”, relata Cavalcanti.

“Ao longo dos módulos, eles desenvolvem atitudes de liderança de uma forma interativa ao extraírem de cada encontro lições práticas que nortearão ações futuras no trabalho, além de disseminar uma cultura de inovação entre as secretarias parceiras do programa”, acrescenta.

Programa Novos Líderes

O Programa Academia de Novos Líderes surgiu da demanda por cursos de capacitação, treinamento e desenvolvimento dos potenciais de futuros gestores dos órgãos do Executivo estadual. Após pesquisa feita pela Superintendência da Escola de Governo (SEG), em maio de 2015, que apontou a necessidade de desenvolvimento das relações humanas e do potencial de liderança dos servidores.

O programa teve início em fevereiro deste ano e a previsão é que seja concluído em outubro. Ao todo são 16 módulos, com uma carga de 20h cada, totalizando ao final do curso 320h.

(Supervisão de texto de Nayara Takahara).