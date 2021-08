Escola de Governo e Enap ofertam curso remoto “Liderança como essência da gestão”

O Fórum Estadual de Comitês de Bacias Hidrográfica de Mato Grosso (FECBH) promove o webinar “Cobrança de Água e Sustentabilidade das Agências de Águas” no dia 31 de agosto, às 14h. O evento online irá abordar os aspectos legais desta nova medida e a experiência de outros estados frente ao tema ligado à gestão dos recursos hídricos. A videoconferência será transmitida no canal Portal CBHs MT no YouTube.

Participam do evento o economista e membro da Coordenação de Sustentabilidade Financeira e Cobrança da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Marco Antônio Mota Amorim e o engenheiro sanitarista, Analista de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT), Eliel Alves Ferreira.

Com a atualização da Política Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso, em 2020, mudanças impactaram diretamente a ação dos CBHs. Uma delas é a recriação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o FEHIDRO, e a possibilidade de funcionamento das Agências de Águas.

De acordo com o analista de meio ambiente Eliel, que também atua como Coordenador Geral do FECBH, o tema é considerado de extrema importância para a gestão das águas no estado. “É um tema urgente e necessário para gestão dos recursos hídricos no estado de Mato Grosso. Esse instrumento pode viabilizar a criação de agências de águas para atuarem como um braço executivo dos Comitês de Bacias Hidrográficas em projetos, obras, controle, monitoramento e sustentabilidade da gestão”, afirmou.

Ainda de acordo com o engenheiro sanitarista, discutir o assunto é falar sobre uma das principais bases de gestão em todo o país. “O conhecimento e a viabilidade deste instrumento impactam diretamente o trabalho dos Comitês, pois pode significar a sustentabilidade financeira e sobrevivência destes colegiados”, finalizou.

O encontro é gratuito e os participantes poderão garantir a certificação de participação mediante ao preenchimento de um formulário disponibilizado durante a ação. Para realização do webinar, o FECBH conta com o apoio da Gerência de Fomento e Apoio a Comitês de Bacias Hidrográficas da Sema.

Serviço:

Webinar – “Cobrança de Água e Sustentabilidade das Agências de Águas”

Data: 31 de agosto

Horário: 14h (horário de Cuiabá)

Local: Canal do Portal CBHs MT (https://www.youtube.com/watch?v=dEu-TrjyarU)