Escola de Governo e Enap ofertam vagas para o curso “Pensamento Ágil em Projetos”

Foto: BRUNO BARRETO

O deputado estadual João Batista do Sindspen (Pros) usou suas redes sociais para parabenizar os atletas da Federação Mato-grossense de Arte Sambo (FMAS), que na última semana participaram da primeira disputa nacional da modalidade pelo Campeonato Brasileiro realizado na cidade de Lindóia (SP). A publicação, de acordo com o deputado, foi feita com o intuito de dar mais visibilidade ao esporte, além de enaltecer o projeto social “Judô do Bope”, que é realizado nas dependências do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) de Mato Grosso.

“Antes de me tornar deputado estadual e estar à frente da presidência do Sindspen [Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso], acompanho e ajudo alguns projetos sociais ligados ao esporte. O projeto ‘Judô do Bope’ é um deles. Dentro do Parlamento, procuro contribuir ainda mais para incentivar e fomentar atividades que tirem nossos jovens das ruas, onde podem ser facilmente cooptadas pelo mundo do crime. Em nome do subtenente da PM Adalberto Correa Junior, parabenizo todos os atletas e equipe técnica deste lindo projeto”, disse o deputado.

Ao todo, os atletas do Bope conquistaram 22 medalhas, sendo 13 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. O subtenente Adalberto, que é presidente da FMAS, disse que conquistas como estas tem um significado muito grande para os jovens atletas, reforçando que a conquista é fruto de um árduo trabalho e dedicação de toda a equipe.

“A modalidade do sambo é muito pouco divulgada tratando-se de um esporte híbrido, de origem russa. Disputamos em todas as modalidades e obtivemos um ótimo resultado, agora o nosso próximo desafio é encarar o campeonato mundial. Agradecemos toda a ajuda do deputado João Batista, tanto na divulgação do nosso esporte, como também nas suas ações dentro da Assembleia”, pontuou o subtenente da PM.

Origem – O sambo é uma arte marcial moderna originariamente desenvolvida na União Soviética no início do século XX e reconhecida como esporte pela URSS desde 1938. Em tradução livre, do acrônimo de “CAMозащита Без Oружия”, pode significar “autodefesa sem armas”. A luta une elementos do judô, com movimentos de outras modalidades, como MMA, luta olímpica, dentre outras. A arte sambo acabou de ser oficializada como modalidade olímpica, com previsão de estreia para os Jogos de Paris em 2024.

Embora tenha sido concebido como um sistema único, existem quatro versões de sambo.

-Sambo esportivo: em termos de estilo, seria, grosso modo, uma junção da luta livre e o Judô. A competição é semelhante a luta japonesa, com algumas diferenças em relação às regras, protocolo e uniforme. Por exemplo, permite todas as chaves de perna.

-Sambo auto-defensivo: similar ao jiu-jitsu e o aikido, utilizado na defesa contra agressão armada ou desarmada.

-Sambo de combate: Utilizado e desenvolvido pelos militares. É a raiz do sambo. Inclui formas de combate completas, incluindo chutes e socos, assemelhando assim ao MMA. Embora tenha um caráter mais agressivo e sujeito a contusões, existem competições nesta versão.

-Sambo especial: desenvolvido para as Forças Especiais do Exército e Forças de Reação Rápida. O estilo nesta versão difere de acordo com as tarefas e objetivos. Seria, em tese, um complemento ao sambo de combate.