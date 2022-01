Escola de Governo encerra nesta sexta-feira (7) inscrições para quatro cursos remotos

Com a implementação do Novo Ensino Médio em escolas estaduais de Mato Grosso este ano, os pais, responsáveis ou estudantes maiores de idade deverão, obrigatoriamente, informar, no ato da matrícula, qual será a Trilha de Aprofundamento da Área de Conhecimento ou a Trilha Aprofundamento em Educação Profissional Tecnológica (EPT) a ser cursada pelo estudante no ano letivo de 2022.

Esta escolha ocorrerá no processo de matrícula de novos estudantes em 62 das 525 escolas da rede estadual de ensino que ofertam o novo ensino médio. A Trilha de Aprofundamento é a área de conhecimento em que o estudante deseja se desenvolver, de acordo com as habilidades Ciências da Natureza e suas Tecnologias (biologia, física e química), Linguagens e suas Tecnologias (português, inglês, educação física e arte), Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (história, geografia, sociologia e filosofia), Matemática e suas Tecnologias e Educação Profissional Tecnológica.

Ao acessar a página, será necessário selecionar a escola, turno, série/ano da Trilha de Aprofundamento que o estudante pretende cursar, por exemplo: 1º ano do Ensino Médio > Regular > Ano > 1º Ano Cien.Natureza.

O estudante poderá optar por adicionar uma trilha integrada, ou seja, com duas áreas do conhecimento, por exemplo: Ciências Humanas e Matemática, ou Linguagens e suas Tecnologias e Matemática, dependendo do que for disponibilizado por cada escola.

As matrículas para os novos alunos começam nesta segunda (10.01), nas escolas estaduais em Cuiabá e no período de 11 a 14 de janeiro de 2022, nas escolas dos demais municípios do Estado. Tanto a matrícula como a seleção da área de conhecimento, devem ser feitas diretamente no Portal Matrícula Web 2022.

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) reforça que para efetuar a matrícula é necessário que os pais ou responsáveis já tenham realizado o cadastro de usuário pelo site da Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

“A nossa orientação é para que as a famílias conversem com os estudantes antes, para que tenham definido a área em que pretende cursar, qual tem mais afinidade ou se identifique, pois é uma escolha muito importante e que auxiliará este estudante futuramente”, explicou o líder do Núcleo de Dados, Informações e Estatísticas, Rodrigo Jacob.

Novo Ensino Médio

A Lei nº 13.415/2017 instituiu uma mudança na estrutura do ensino médio, além do novo modelo de aprendizagem por áreas de conhecimento, houve a ampliação no tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para mil horas anuais.

Aliado à Base Nacional Comum Curricular, o Novo Ensino Médio proporciona ao estudante optar por uma formação técnica e profissionalizante, tendo como objetivo garantir uma educação de qualidade. Ele começa a ser implementado em Mato Grosso a partir deste ano para os alunos do 1º ano.

CONFIRA ABAIXO A LISTA COM AS ESCOLAS EM QUE A ESCOLHA DAS TRILHAS DE APROFUNDAMENTO É OBRIGATÓRIA:

ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL MUNICÍPIO EE JAYME VERÍSSIMO CAMPOS JR. ALTA FLORESTA EE CARLOS HUGUENEY ALTO ARAGUAIA EE JOAO SATO ARAPUTANGA EE ALFREDO GRANJA ARENÁPOLIS EE FILINTO MULLER ARENÁPOLIS EE ALFREDO JOSE DA SILVA BARRA DO BUGRES EE PADRE ARLINDO I. DE OLIVEIRA CAMPO N.DO PARECIS EE CEL. RAFAEL DE SIQUEIRA CHAPADA DOS GUIMARÃES EE CEL. ANTÔNIO PAES DE BARROS COLÍDER EE ANTONIO EPAMINONDAS CUIABÁ EE JOSE DE MESQUITA CUIABÁ EE PROF. RAFAEL RUEDA CUIABÁ EE PADRE JOAO PANAROTTO CUIABÁ EE CLEINIA ROSALINA SOUZA CUIABÁ EE GOV. JOSÉ FRAGELLI – ARENA DA EDUCAÇÃO CUIABÁ EE PLÁCIDO DE CASTRO DIAMANTINO EE ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO JACIARA EE PEDRO BIANCHINI MARCELÂNDIA EE ANTONIO OMETTO MATUPÁ EE JOSÉ DE ANCHIETA MIRASSOL D’OESTE EE JOÃO PAULO I PARANAÍTA EE APOLÔNIO BOURET DE MELO PARANATINGA EE VINICIUS DE MORAES PEIXOTO DE AZEVEDO EE PE. CÉSAR ALBISETTI POXORÉU EE ADOLFO AUGUSTO DE MORAES RONDONÓPOLIS EE ANDRE ANTONIO MAGGI RONDONÓPOLIS EE PINDORAMA RONDONÓPOLIS EE SILVESTRE GOMES JARDIM RONDONÓPOLIS EE PROF ELIZABET EVANGELISTA PEREIRA ROSARIO OESTE EE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO SÃO JOSÉ DO RIO CLARO EE DEP. BERTOLDO FREIRE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS EE MARIO SPINELLI SORRISO EE VER. RAMON S. MARQUES TANGARÁ DA SERRA EE PROF. HONORIO R. AMORIM VÁRZEA GRANDE

ESCOLAS PILOTO DE TEMPO PARCIAL MUNICÍPIO EE PIO MACHADO ACORIZAL EE ANDRÉ AVELINO CUIABÁ EE DIONE AUGUSTA SILVA SOUZA CUIABÁ EE PROF. NILO PÓVOAS NOBRES EE MINISTRO JOÃO ALBERTO NOVA XAVANTINA EE IRENE GOMES DE CAMPOS VÁRZEA GRANDE