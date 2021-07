Escola de Governo se fortalece como Instituição de Ensino Superior

O Mato Grosso Previdência (MT Prev), as Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Educação (Seduc), e a Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT) firmaram uma força-tarefa para regularizar os cadastros de servidores inativos e pensionistas do Estado. A medida foi instituída por meio da Portaria Conjunta 01/2021 publicada no Diário Oficial desta terça-feira (20.07).

Dos 37.184 servidores convocados para o Censo Previdenciário, 4.743 ainda não concluíram o recadastramento ou precisam sanar alguma pendência documental. A pendência de documentos ou a ausência de realização do recenseamento acarretará na suspensão do pagamento na folha salarial de agosto e permanecerá de igual modo até a completa regularização do recadastramento.

Conforme o presidente do MT Prev em exercício, Érico Almeida, as respectivas secretarias e o Comando Geral da Polícia Militar são os órgãos de origem da maioria dos aposentados e pensionistas do Estado, o que pode facilitar a atuação dessa ação conjunta.

“O Censo Previdenciário começou em dezembro de 2020 e foi amplamente divulgado na televisão, no rádio e na internet por meio de campanha publicitária, matérias e entrevistas, além de e-mails, SMS, apoio de sindicatos e associações pedagógicas. Entretanto, queremos esgotar todas as possibilidades antes de realizar o bloqueio do pagamento”, salientou o presidente.



O titular da Seplag, Basílio Bezerra, destaca que essa é mais uma ação do Governo para evitar a suspensão do pagamento destes aposentados e pensionistas. “Fizemos essa portaria para intensificar todos os meios e caminhos para impedir o corte de salário dessas pessoas, que por algum motivo não fizeram ou não concluíram o Censo Previdenciário. Os comandos regionais da Polícia Militar e a Seduc auxiliarão nesse sentido, na tentativa de localizar esses servidores”, afirmou.

Confira aqui a lista dos aposentados e pensionistas em situação irregular.

RECADASTRAMENTO

Para realizar o procedimento, o beneficiário deverá acessar o site www.mtprev.mt.gov.br, informar o CPF, clicar na opção “Censo Online” e anexar os documentos obrigatórios digitalizados. Clique aqui para conferir a documentação necessária.

Em caso de dúvidas ou dificuldades no cadastro, além do telefone do MT Prev (65 3363-5300), há um WhatsApp exclusivo para receber mensagens sobre o Censo: (65) 9 9959-0350 e o e-mail censo@mtprev.mt.gov.br.