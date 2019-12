Escola de Governo tem incremento de 70% em capacitações de ensino à distância

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e os comandantes da Polícia Militar, coronel Jonildo José de Assis, e do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro Borges Ferreira, entregaram no sábado (21.12) cestas básicas e brinquedos às famílias carentes de Cuiabá.

A arrecadação foi feita pela Operação Natal Feliz, coordenada pelas forças militares de Mato Grosso e idealizada por Virginia, e angariou 127 toneladas de alimentos não perecíveis e 57 mil brinquedos. As entregas estão sendo feitas nos comandos regionais e unidades especializadas em todo Estado.

A primeira entrega foi realizada no Aterro Sanitário de Cuiabá, com as presenças do comandante da 6ª Companhia de Polícia Militar de Poconé, tenente-coronel PM Hender Ulisses da Silva, e do 10° Batalhão de Polícia Militar, sob o comando do tenente-coronel PM, César Augusto de Camargo Roveri, no bairro Ribeirão do Lipa.

A primeira-dama destacou a participação dos policiais e bombeiros militares. “Estamos promovendo um gesto de amor e carinho ao próximo. Os policiais e bombeiros nos mostraram como as instituições podem agregar, além da segurança pública, promovendo solidariedade e amor. Todos nós podemos ajudar de alguma forma, seja um gesto de carinho, um alimento ou brinquedo a quem tanto precisa”, afirmou.

O comandante-geral da PM frisou o sentimento de dever cumprido ao encarar o desafio como uma operação militar.

“Fizemos um planejamento, buscamos parceiros e estimulamos a tropa a fazer a sua doação. Todos aceitaram e contribuíram de alguma forma. Ver o sorriso de uma criança e uma família feliz com uma cesta básica, não tem preço, só satisfação”, pontuou Assis.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros falou do espírito de Natal nessa época do ano no ato de confraternizar e partilhar.

“As arrecadações de alimentos e brinquedos superaram as nossas expectativas e engrandecem a cada militar que abraçou a causa. Se podemos garantir segurança, podemos também proporcionar esse momento de alegria e satisfação de muitos irmãos que tanto precisam”, definiu Borges.

O representante do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), Thiago Silva Duarte, listou 170 trabalhadores, entre homens e mulheres e mais de 220 crianças, para que recebessem as doações.

“Ver a primeira-dama fazendo as doações pessoalmente e com um sorriso no rosto e ouvindo os trabalhadores é uma grande satisfação. Muitos aqui vivem do que recolhem do lixo e nem sempre a renda ajuda. Um sacolão e um brinquedo é a garantia de um Natal mais feliz. Meu muito obrigado em nome de toda comunidade de catadores”, disse ele.

A trabalhadora Cinthia Dayane Pinto da Silva, 21 anos, estava com os cinco filhos de 11, 10, 9, 8 e 3 anos. Emocionada, ela agradeceu e contou que não sabia como iria dar um Natal mais feliz para os seus filhos.

“Vou para casa com dois sacolões e as crianças todas ganharam mais de um brinquedo. A felicidade deles é a minha também. A ceia do Natal e Ano Novo estão garantidos”, afirmou ela.

Os locais de distribuição estão sob a coordenação de cada um dos 15 Comandos Regionais da PM e dos Bombeiros no Estado. Na capital, por exemplo, ainda pela manhã o comandante do Batalhão Ambiental, tenente-coronel Rodrigo Eduardo Costa, distribuiu brinquedos na comunidade de São Gonçalo Beira Rio. Em Cáceres, sede do 6º CR, as doações foram feitas na quinta-feira (19.12).

Participaram também da entrega no Aterro Sanitário, o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, o subchefe de Estado Maior, coronel Wankley Correa Rodrigues, os comandantes dos CR I e II, coronel Esnaldo de Souza Moreira e coronel Marcos Roberto Sovinski, respectivamente, e a empresária Margareth Buzetti.

